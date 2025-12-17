ЕС должен решить вопрос финансирования Украины на декабрьском саммите, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен принять решение о финансировании Украины уже на декабрьском саммите.

Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте накануне заседания Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам фон дер Ляйен, поддержка Украины в ее обороне является ключевым элементом защиты самой Европы. Она подчеркнула, что ближайшие дни будут решающими для определения источников финансирования.

Президент Еврокомиссии напомнила, что по оценкам ЕК и МВФ, в 2026-2027 годах Украина будет нуждаться в около 137 млрд евро финансовой помощи. При этом Европа должна покрыть две трети этой суммы - примерно 90 млрд евро.

Фон дер Ляйен отметила, что речь идет не только о цифрах, но и об укреплении способности Украины обеспечить справедливый и длительный мир, а также о повышении цены войны для России.

Она сообщила, что предложила лидерам ЕС два варианта финансирования: решение на основе замороженных российских активов или механизм заимствований Евросоюза. По ее словам, выбор одного из этих путей должен быть сделан именно на ближайшем заседании Европейского совета.

Напомним, послы ЕС приняли решение о бессрочном замораживании российских активов в Европе. Ожидается, что на саммите лидеры также обсудят возможность так называемого "репарационного займа" для Украины с использованием этих активов.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

