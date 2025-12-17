ЄС має вирішити питання фінансування України на грудневому саміті, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен ухвалити рішення щодо фінансування України вже на грудневому саміті.

Про це вона сказала під час виступу в Європарламенті напередодні засідання Європейської ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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За словами фон дер Ляєн, підтримка України у її обороні є ключовим елементом захисту самої Європи. Вона наголосила, що найближчі дні будуть вирішальними для визначення джерел фінансування.

Президентка Єврокомісії нагадала, що за оцінками ЄК та МВФ, у 2026-2027 роках Україна потребуватиме близько 137 млрд євро фінансової допомоги. При цьому Європа має покрити дві третини цієї суми - приблизно 90 млрд євро.

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Фон дер Ляєн зазначила, що йдеться не лише про цифри, а й про зміцнення спроможності України забезпечити справедливий і тривалий мир, а також про підвищення ціни війни для Росії.

Вона повідомила, що запропонувала лідерам ЄС два варіанти фінансування: рішення на основі заморожених російських активів або механізм запозичень Євросоюзу. За її словами, вибір одного з цих шляхів має бути зроблений саме на найближчому засіданні Європейської ради.

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Нагадаємо, посли ЄС ухвалили рішення про безстрокове замороження російських активів у Європі. Очікується, що на саміті лідери також обговорять можливість так званої "репараційної позики" для України з використанням цих активів.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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