Посли країн ЄС ухвалили безстрокове замороження російських активів: загроза вето зникає
Посли країн ЄС погодили безстрокове замороження російських активів, фактично усунувши ризик вето з боку Угорщини та забезпечивши стабільність санкційного режиму, який має стати основою для майбутніх репарацій Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Країни ЄС перейшли від принципу одностайності до голосування кваліфікованою більшістю
Відповідні процедурні зміни були схвалені кваліфікованою більшістю голосів.
Це дозволяє відійти від одностайності, необхідної при подовженні антиросійських санкцій, до якого вдаються двічі на рік.
Таким чином, загроза потенційного вето з боку Угорщини чи іншої держави, що дозволило би розморозити активи, які мають стати основою репараційної позики Україні, усувається.
Санкції без пауз: Євросоюз переходить на новий режим блокування російських коштів
Заморожені російські активи доведеться використати для України "в певний момент", заявив віцепрем’єр Бельгії Вінсент Ван Петегем, додавши, що проте Бельгія "не піде на жодні необдумані компроміси", перш ніж погодиться на будь-яку угоду з цього питання, повідомляє агенція Reuters.
Що відомо про "репараційний кредит" для України
- Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.
- Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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