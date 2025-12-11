Посли країн ЄС ухвалили безстрокове замороження російських активів: загроза вето зникає

Посли країн ЄС погодили безстрокове замороження російських активів, фактично усунувши ризик вето з боку Угорщини та забезпечивши стабільність санкційного режиму, який має стати основою для майбутніх репарацій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Країни ЄС перейшли від принципу одностайності до голосування кваліфікованою більшістю

Відповідні процедурні зміни були схвалені кваліфікованою більшістю голосів.

Це дозволяє відійти від одностайності, необхідної при подовженні антиросійських санкцій, до якого вдаються двічі на рік.

Таким чином, загроза потенційного вето з боку Угорщини чи іншої держави, що дозволило би розморозити активи, які мають стати основою репараційної позики Україні, усувається.

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Заморожені російські активи доведеться використати для України "в певний момент", заявив віцепрем’єр Бельгії Вінсент Ван Петегем, додавши, що проте Бельгія "не піде на жодні необдумані компроміси", перш ніж погодиться на будь-яку угоду з цього питання, повідомляє агенція Reuters.

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