Послы стран ЕС приняли бессрочное замораживание российских активов: угроза вето исчезает

Послы стран ЕС согласовали бессрочное замораживание российских активов, фактически устранив риск вето со стороны Венгрии и обеспечив стабильность санкционного режима, который должен стать основой для будущих репараций Украине.

Страны ЕС перешли от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством для продления замораживания активов

Соответствующие процедурные изменения были одобрены квалифицированным большинством голосов.

Это позволяет отойти от единодушия, необходимого при продлении антироссийских санкций, к которому прибегают дважды в год.

Таким образом, угроза потенциального вето со стороны Венгрии или другого государства, которое позволило бы разморозить активы, которые должны стать основой репарационного займа Украине, устраняется.

Санкции без пауз: Евросоюз переходит на новый режим блокирования российских средств

Замороженные российские активы придется использовать для Украины "в определенный момент", заявил вице-премьер Бельгии Винсент Ван Петегем, добавив, что, однако, Бельгия "не пойдет на никакие необдуманные компромиссы", прежде чем согласится на какую-либо сделку по этому вопросу, сообщает агентство Reuters.

