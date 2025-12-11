Послы стран ЕС приняли бессрочное замораживание российских активов: угроза вето исчезает
Послы стран ЕС согласовали бессрочное замораживание российских активов, фактически устранив риск вето со стороны Венгрии и обеспечив стабильность санкционного режима, который должен стать основой для будущих репараций Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Страны ЕС перешли от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством для продления замораживания активов
Соответствующие процедурные изменения были одобрены квалифицированным большинством голосов.
Это позволяет отойти от единодушия, необходимого при продлении антироссийских санкций, к которому прибегают дважды в год.
Таким образом, угроза потенциального вето со стороны Венгрии или другого государства, которое позволило бы разморозить активы, которые должны стать основой репарационного займа Украине, устраняется.
Санкции без пауз: Евросоюз переходит на новый режим блокирования российских средств
Замороженные российские активы придется использовать для Украины "в определенный момент", заявил вице-премьер Бельгии Винсент Ван Петегем, добавив, что, однако, Бельгия "не пойдет на никакие необдуманные компромиссы", прежде чем согласится на какую-либо сделку по этому вопросу, сообщает агентство Reuters.
Что известно о "репарационном кредите" для Украины
- Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
- Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну нарешті. Мучили, мучили і змучили.