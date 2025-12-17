Зеленський особисто візьме участь у засіданні Ради ЄС щодо "репараційної позики"
Президент України Володимир Зеленський 18-19 грудня відвідає саміт Європейської ради в Брюсселі, де одним із ключових питань стане виділення "репараційної позики" Україні за рахунок заморожених російських активів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зустріч Європейської ради відбудеться 18-19 грудня в Брюсселі. Одним із головних питань саміту, як очікується, стане погодження "репараційної позики" для України за рахунок російських заморожених активів. Наразі проти цього виступає Бельгія.
"Президент Зеленський завтра особисто відвідає Європейську раду", - зазначив цитуємий агентством високопосадовець.
Джерела "Європейської правди" також підтвердили цю інформацію.
Що передувало?
Вчора, 16 грудня, президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь в обговоренні українських питань на засіданні Європейської ради 18 грудня, однак очікувалося, що він долучиться до дискусії у форматі відеозв’язку.
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