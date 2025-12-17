Грузия подписала соглашение о механизме репараций из российских активов для Украины

Грузия неожиданно подписала международное соглашение об учреждении механизма, который будет распределять репарации, полученные из российских активов, между украинскими гражданами и компаниями.

Отмечается, что участие Грузии в дипломатической конференции в Гааге отличалось даже форматом представительства: на мероприятие лично приехала министр иностранных дел Мака Бочоришвили, в то время как большинство государств были представлены на уровне послов.

Бочоришвили произнесла "пламенную речь о поддержке украинского народа", не упоминая о напряженных отношениях между Киевом и Тбилиси, после чего Грузия без замечаний и оговорок подписала так называемую "антироссийскую" конвенцию. Также грузинская сторона направила в Гаагу группу журналистов, чтобы событие осветили для внутренней аудитории.

Мотивы

В то же время в статье отмечается, что мотивы такого шага Тбилиси остаются не до конца понятными. Определяющим фактором станет то, ратифицирует ли грузинский парламент соглашение в ближайшее время, или страна ограничится лишь подписанием, избегая дальнейшего обострения отношений с Москвой.

Отмечается, что Грузия стала единственным государством региона, которое присоединилось к документу: Азербайджан и Армения проигнорировали встречу в Гааге, а Турция ограничилась присутствием дипломата без подписания соглашения.

Напомним, в Гааге 16 декабря состоялась конференция по созданию Международной комиссии по компенсации ущерба, нанесенного РФ Украине во время войны.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

