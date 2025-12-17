Италия поддерживает "репарационный кредит" для Украины, но с правовыми оговорками, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что поддерживает идею так называемого "репарационного займа" для Украины с использованием замороженных российских активов, однако при условии наличия прочной правовой основы.

По словам Мелони, Италия поддерживает экономическое давление на Россию, но любые инструменты помощи Украине должны соответствовать принципу верховенства права. Она подчеркнула, что именно Россия должна нести ответственность за восстановление страны, на которую она напала.

Глава итальянского правительства отметила, что достичь совместного решения по использованию российских активов будет сложно, поскольку возражения могут высказать не только Бельгия, но и другие государства, в финансовых системах которых также заморожены российские средства.

Кроме того, Мелони заявила, что Россия пока не демонстрирует готовности к конструктивным переговорам, о чем свидетельствуют постоянные атаки на украинские города и "необоснованные требования" в отношении Донбасса. По ее словам, единственным путем к миру остается усиление сдерживания РФ.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

