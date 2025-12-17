Італія підтримує "репараційну позику" для України, але з правовими застереженнями, - Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що підтримує ідею так званої "репараційної позики" для України з використанням заморожених російських активів, однак за умови наявності міцної правової основи.

Про це повідомляє Corriere della Sera, пише Цензор.НЕТ.

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За словами Мелоні, Італія підтримує економічний тиск на Росію, але будь-які інструменти допомоги Україні мають відповідати принципу верховенства права. Вона наголосила, що саме Росія повинна нести відповідальність за відновлення країни, на яку вона напала.

Очільниця італійського уряду зауважила, що досягти спільного рішення щодо використання російських активів буде складно, оскільки заперечення можуть висловити не лише Бельгія, а й інші держави, у фінансових системах яких також заморожені російські кошти.

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Крім того, Мелоні заявила, що Росія наразі не демонструє готовності до конструктивних переговорів, про що свідчать постійні атаки на українські міста та "необґрунтовані вимоги" щодо Донбасу. За її словами, єдиним шляхом до миру залишається посилення стримування РФ.

Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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