Новости Использование замороженных активов РФ
512 12

МИД КНР о намерениях ЕС использовать замороженные активы РФ: Китай последовательно выступает против односторонних санкций

Китай о замороженных активах РФ

В МИД Китая на фоне намерений Евросоюза использовать замороженные российские активы для репарационного займа Украине подчеркнули, что продолжают выступать против санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом безопасности ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь.

Китай против односторонних санкций

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом безопасности ООН", – сказал Го в ответ на вопрос, не подорвет ли доверие Китая к инвестиционному климату Евросоюза возможное использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китаю не выгодно окончание войны России против Украины, - Зеленский

Позиция Китая по войне РФ против Украины

Он подчеркнул, что позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательная и четкая, и Пекин надеется на скорейшее достижение сторонами конфликта справедливого и обязательного мирного соглашения.

"Мы призываем все стороны создавать позитивную атмосферу и благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического решения украинского кризиса, а не наоборот", - отметил спикер.

Читайте также: Европарламент готовится утвердить "репарационный заем" Украине по ускоренной процедуре

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Китай (3286) россия (98406) санкции (12091) Евросоюз (17971) замороженные активы (493)
Топ комментарии
+4
Задьоргались кацапські хазяєва, як свиня на мотузці.
показать весь комментарий
17.12.2025 12:57 Ответить
+1
Якщо в Раді Безпеки ООН перестануть бути постійними членами відомі ,,безпеколюбці,, Китай та росія то тоді рішення можна узгоджувати і через Раду.
показать весь комментарий
17.12.2025 12:53 Ответить
+1
а "українська криза " не порушувала міжнародне право і була схвалена Радою безпеки ООН?...
показать весь комментарий
17.12.2025 13:02 Ответить
Епануті покидьки проти односторонніх санкцій. То як, на Україну треба теж накласти?
показать весь комментарий
17.12.2025 13:06 Ответить
Бо в рейтингу миролюбивості ми займаємо передостаннє місце, одразу після параші
показать весь комментарий
17.12.2025 13:12 Ответить
а чого китай проти ? ви червонодупі коммуняки, запропонували москві ,розпочати війну в Україні ...спонсеруїте її ...платіть тепер москві шоб бюджет на плаву був ,а там можливо ,ваші люди роздупляться , та скинуть ваш коммунізм у прирву сторії...
показать весь комментарий
17.12.2025 13:09 Ответить
А китайози чому носа свого пхають в справи Євросоюзу? А те що Китай підтримує Сосію в війні це нічого страшного?
показать весь комментарий
17.12.2025 13:11 Ответить
цікаво одне-чи дадуть копняків китайозам бізнесменам на території України?
показать весь комментарий
17.12.2025 13:12 Ответить
Якщо всі гівнюки світу проти чогось, саме це, конче потрібно зробити негайно!
показать весь комментарий
17.12.2025 13:17 Ответить
Цікаво. Тобто вбивати, гвалтувати викрадати людей і дітей можна, відбирати їхню землю, домівки, перемальовувати кордони, а от конфісковувати активи у вбивці це вже протизаконно? Особливо смішно це чути від китайоз які завжди чхали на закони, підтримують вбивцю в тому числі і в військовому плані, а також розстрілюють своїх людей пачками будуть розказувати про міжнародні закони
показать весь комментарий
17.12.2025 13:19 Ответить
Макаки косорилі, а проти односторонніх неспровокованиї вбивств українців ви не виступаєте? Мало японці вас нищили. Якби не односторонні "санкції" США та союзників, винищили б на х.. всіх.
показать весь комментарий
17.12.2025 13:43 Ответить
А є двусторонні санкції?
показать весь комментарий
17.12.2025 13:51 Ответить
 
 