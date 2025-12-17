МИД КНР о намерениях ЕС использовать замороженные активы РФ: Китай последовательно выступает против односторонних санкций

В МИД Китая на фоне намерений Евросоюза использовать замороженные российские активы для репарационного займа Украине подчеркнули, что продолжают выступать против санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом безопасности ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь.

Китай против односторонних санкций

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом безопасности ООН", – сказал Го в ответ на вопрос, не подорвет ли доверие Китая к инвестиционному климату Евросоюза возможное использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Позиция Китая по войне РФ против Украины

Он подчеркнул, что позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательная и четкая, и Пекин надеется на скорейшее достижение сторонами конфликта справедливого и обязательного мирного соглашения.

"Мы призываем все стороны создавать позитивную атмосферу и благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического решения украинского кризиса, а не наоборот", - отметил спикер.

Российские активы для помощи Украине