МИД КНР о намерениях ЕС использовать замороженные активы РФ: Китай последовательно выступает против односторонних санкций

В МИД Китая на фоне намерений Евросоюза использовать замороженные российские активы для репарационного займа Украине подчеркнули, что продолжают выступать против санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом безопасности ООН.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь.
Китай против односторонних санкций
"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом безопасности ООН", – сказал Го в ответ на вопрос, не подорвет ли доверие Китая к инвестиционному климату Евросоюза возможное использование замороженных российских активов в пользу Украины.
Позиция Китая по войне РФ против Украины
Он подчеркнул, что позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательная и четкая, и Пекин надеется на скорейшее достижение сторонами конфликта справедливого и обязательного мирного соглашения.
"Мы призываем все стороны создавать позитивную атмосферу и благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического решения украинского кризиса, а не наоборот", - отметил спикер.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
