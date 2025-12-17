МЗС КНР щодо намірів ЄС використати заморожені активи РФ: Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій

У МЗС Китаю на тлі намірів Євросоюзу використати заморожені російські активи для репараційної позики Україні наголосили, що продовжують виступати проти санкцій, які порушують міжнародне право і не схвалені Радою безпеки ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь.

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Китай проти односторонніх санкцій

"Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право і не схвалені Радою безпеки ООН", – сказав Ґо у відповідь на запитання, чи не підірве довіру Китаю до інвестиційного клімату Євросоюзу можливе використання заморожених російських активів на користь України.

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Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Він наголосив, що позиція Китаю в питанні "української кризи" послідовна і чітка, і Пекін сподівається на якнайшвидше досягнення сторонами конфлікту справедливої і обов’язкової мирної угоди.

"Ми закликаємо всі сторони створювати позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів і політичного вирішення української кризи, а не навпаки", – зазначив речник.

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Російські активи для допомоги Україні