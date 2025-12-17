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Новини Використання заморожених активів РФ
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МЗС КНР щодо намірів ЄС використати заморожені активи РФ: Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій

Китай про заморожені активи РФ

У МЗС Китаю на тлі намірів Євросоюзу використати заморожені російські активи для репараційної позики Україні наголосили, що продовжують виступати проти санкцій, які порушують міжнародне право і не схвалені Радою безпеки ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь.

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Китай проти односторонніх санкцій

"Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право і не схвалені Радою безпеки ООН", – сказав Ґо у відповідь на запитання, чи не підірве довіру Китаю до інвестиційного клімату Євросоюзу можливе використання заморожених російських активів на користь України.

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Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Він наголосив, що позиція Китаю в питанні "української кризи" послідовна і чітка, і Пекін сподівається на якнайшвидше досягнення сторонами конфлікту справедливої і обов’язкової мирної угоди.

"Ми закликаємо всі сторони створювати позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів і політичного вирішення української кризи, а не навпаки", – зазначив речник.

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Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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Китай (5295) росія (70635) санкції (13245) Євросоюз (15322) заморожені активи (880)
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Топ коментарі
+10
Задьоргались кацапські хазяєва, як свиня на мотузці.
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17.12.2025 12:57 Відповісти
+5
Якщо в Раді Безпеки ООН перестануть бути постійними членами відомі ,,безпеколюбці,, Китай та росія то тоді рішення можна узгоджувати і через Раду.
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17.12.2025 12:53 Відповісти
+4
а "українська криза " не порушувала міжнародне право і була схвалена Радою безпеки ООН?...
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17.12.2025 13:02 Відповісти

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