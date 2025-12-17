Бельгия предлагает ЕС новый финансовый механизм поддержки Украины
Бельгия предложила Европейскому Союзу альтернативный механизм финансовой поддержки Украины в войне против России, который предусматривает выпуск совместного долга ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Euractiv со ссылкой на четырех европейских дипломатов.
Инициатива предусматривает возможное применение чрезвычайного положения, которое позволило бы Евросоюзу привлечь средства без использования замороженных российских активов. Таким образом Бельгия предлагает альтернативу "репарационному кредиту", против которого она последовательно выступает.
Альтернатива репарационному кредиту для Украины
По словам собеседников Euractiv, бельгийское предложение заключается в выпуске совместного долга ЕС на основании чрезвычайных механизмов, предусмотренных европейским законодательством. Это позволило бы мобилизовать финансовую помощь Украине без прямого привлечения замороженных активов РФ на сумму около 210 млрд евро.
"Бельгия ищет другой путь поддержки Украины, не связанный с использованием российских активов, учитывая юридические и финансовые риски", - отметил один из дипломатов ЕС.
Предложение прозвучало на фоне недавнего решения стран Евросоюза о бессрочном замораживании российских активов с применением статьи 122 Договора ЕС, которая позволяет принимать решения квалифицированным большинством.
В то же время дискуссия о механизмах дальнейшего использования этих средств для помощи Украине продолжается.
Что предшествовало
- Саммит Европейского совета, где одним из ключевых вопросов станет выделение "репарационного займа" Украине за счет замороженных российских активов, стартует в Брюсселе 18 декабря.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на 40-45 млрд евро за счет замороженных активов РФ на следующий год.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы Европы на достижение соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования обороны Украины как "50 на 50".
- Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не будет обсуждать российские активы на саммите 18 декабря.
