Новости Использование замороженных активов РФ
Бельгия предлагает ЕС новый финансовый механизм поддержки Украины

Бельгия предложила новый механизм финансирования Украины

Бельгия предложила Европейскому Союзу альтернативный механизм финансовой поддержки Украины в войне против России, который предусматривает выпуск совместного долга ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Euractiv со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

Инициатива предусматривает возможное применение чрезвычайного положения, которое позволило бы Евросоюзу привлечь средства без использования замороженных российских активов. Таким образом Бельгия предлагает альтернативу "репарационному кредиту", против которого она последовательно выступает.

Альтернатива репарационному кредиту для Украины

По словам собеседников Euractiv, бельгийское предложение заключается в выпуске совместного долга ЕС на основании чрезвычайных механизмов, предусмотренных европейским законодательством. Это позволило бы мобилизовать финансовую помощь Украине без прямого привлечения замороженных активов РФ на сумму около 210 млрд евро.

"Бельгия ищет другой путь поддержки Украины, не связанный с использованием российских активов, учитывая юридические и финансовые риски", - отметил один из дипломатов ЕС.

Предложение прозвучало на фоне недавнего решения стран Евросоюза о бессрочном замораживании российских активов с применением статьи 122 Договора ЕС, которая позволяет принимать решения квалифицированным большинством.

В то же время дискуссия о механизмах дальнейшего использования этих средств для помощи Украине продолжается.

Что предшествовало

Бельгия (474) саммит (1248) Евросоюз (17971) замороженные активы (501)
Ну за великим рахунком все одно як вони гроші на опіздюлення кацапів закинуть ... ті все одно вдарять і по Бельгії що обісралась. Тож аби не припиняли фінансування 🤔
17.12.2025 21:04 Ответить
Шо ж та Бельгія так за кацапсячі кошти бідкається?...
17.12.2025 21:05 Ответить
якже вони кацапів бояться аж гидко
17.12.2025 21:08 Ответить
 
 