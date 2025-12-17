Саммит ЕС станет тестом единства блока из-за спора об активах РФ для Украины на фоне давления США, - Politico

Разногласия между европейскими правительствами по поводу использования замороженных российских активов для Украины обостряются на фоне давления со стороны США.

Некоторые страны, среди которых Венгрия, Чехия, Италия и Болгария, требуют приоритета решения собственных проблем и ослабления поддержки Киева, тогда как канцлер Германии Мерц и другие лидеры подчеркивают, что отсутствие единства при финансировании Украины подорвет авторитет ЕС на мировой арене.

Представители администрации Трампа якобы оказывают давление на дружественные США правительства, чтобы они отказались от использования 210 млрд евро замороженных активов для Украины. Главным противником выступает Бельгия, которая сопротивляется, опасаясь обязательств перед собственными налогоплательщиками.

Лидеры ЕС рассматривают несколько сценариев: от проталкивания "репарационного кредита" через голосование квалифицированным большинством до ограниченных двусторонних займов. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что для блока важно показать способность принимать сильные решения и поддержать Украину.

Как отмечается, для Украины "репарационный кредит", финансируемый российскими активами, мог бы стать критически важным источником средств, ведь в 2026 году страна ожидает дефицит бюджета на уровне 71,7 млрд евро. От успеха саммита зависит не только финансовая поддержка Киева, но и демонстрация единства ЕС в решающий момент геополитической истории.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

