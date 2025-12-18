РФ запугивает бельгийских политиков и финансистов из Euroclear из-за замороженных активов для Украины
Бельгийские политики и высокопоставленные финансовые руководители из Euroclear стали объектом кампании запугивания, организованной российской разведкой. Москва пытается не допустить использования своих замороженных активов в пользу Украины.
Об этом пишет Guardian со ссылкой на данные европейских разведывательных служб, передает Цензор.НЕТ.
Методы запугивания России
Собеседники издания сообщили о преднамеренном нападении на ключевых должностных лиц Euroclear — финансового депозитария, который хранит большинство замороженных активов России.
В частности, как пишет Guardian, угрозы были направлены в адрес директора Euroclear Валери Урбен и других руководителей высшего звена группы финансовых услуг.
- По данным источников, считается, что эту кампанию запугивания организовала российская военная разведка, известная как ГРУ, хотя о степени угрозы высказываются разные оценки.
В Euroclear отказались от комментариев, однако заявили: "Любые потенциальные угрозы рассматриваются с наивысшим приоритетом и тщательно расследуются, часто при поддержке соответствующих органов власти".
Запугивание высокопоставленных чиновников
Источники The Guardian сообщили также, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер тоже получал угрозы.
В октябре и ноябре 2025 года Барт Де Вевер делал заявления о замороженных российских активах, в которых сообщал, что Россия "дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем испытывать последствия вечно", что Украина "не может выиграть эту войну" против России и что Россия уже заявила о контрмерах в случае изъятия активов в пользу Украины: замораживание активов стран Европы, европейских компаний в России и "в дружественных юрисдикциях".
