РФ запугивает бельгийских политиков и финансистов из Euroclear из-за замороженных активов для Украины

Бельгийские политики и высокопоставленные финансовые руководители из Euroclear стали объектом кампании запугивания, организованной российской разведкой. Москва пытается не допустить использования своих замороженных активов в пользу Украины.

Об этом пишет Guardian со ссылкой на данные европейских разведывательных служб, передает Цензор.НЕТ.

Методы запугивания России

Собеседники издания сообщили о преднамеренном нападении на ключевых должностных лиц Euroclear — финансового депозитария, который хранит большинство замороженных активов России.

В частности, как пишет Guardian, угрозы были направлены в адрес директора Euroclear Валери Урбен и других руководителей высшего звена группы финансовых услуг.

По данным источников, считается, что эту кампанию запугивания организовала российская военная разведка, известная как ГРУ, хотя о степени угрозы высказываются разные оценки.

В Euroclear отказались от комментариев, однако заявили: "Любые потенциальные угрозы рассматриваются с наивысшим приоритетом и тщательно расследуются, часто при поддержке соответствующих органов власти".

Запугивание высокопоставленных чиновников

Источники The Guardian сообщили также, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер тоже получал угрозы.

В октябре и ноябре 2025 года Барт Де Вевер делал заявления о замороженных российских активах, в которых сообщал, что Россия "дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем испытывать последствия вечно", что Украина "не может выиграть эту войну" против России и что Россия уже заявила о контрмерах в случае изъятия активов в пользу Украины: замораживание активов стран Европы, европейских компаний в России и "в дружественных юрисдикциях".

