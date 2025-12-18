РУС
1 188 17

РФ запугивает бельгийских политиков и финансистов из Euroclear из-за замороженных активов для Украины

Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе

Бельгийские политики и высокопоставленные финансовые руководители из Euroclear стали объектом кампании запугивания, организованной российской разведкой. Москва пытается не допустить использования своих замороженных активов в пользу Украины.

Об этом пишет Guardian со ссылкой на данные европейских разведывательных служб, передает Цензор.НЕТ.

Методы запугивания России

Собеседники издания сообщили о преднамеренном нападении на ключевых должностных лиц Euroclear — финансового депозитария, который хранит большинство замороженных активов России.

В частности, как пишет Guardian, угрозы были направлены в адрес директора Euroclear Валери Урбен и других руководителей высшего звена группы финансовых услуг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия предлагает ЕС новый финансовый механизм поддержки Украины

  • По данным источников, считается, что эту кампанию запугивания организовала российская военная разведка, известная как ГРУ, хотя о степени угрозы высказываются разные оценки.

В Euroclear отказались от комментариев, однако заявили: "Любые потенциальные угрозы рассматриваются с наивысшим приоритетом и тщательно расследуются, часто при поддержке соответствующих органов власти".

Запугивание высокопоставленных чиновников

Источники The Guardian сообщили также, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер тоже получал угрозы.

В октябре и ноябре 2025 года Барт Де Вевер делал заявления о замороженных российских активах, в которых сообщал, что Россия "дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем испытывать последствия вечно", что Украина "не может выиграть эту войну" против России и что Россия уже заявила о контрмерах в случае изъятия активов в пользу Украины: замораживание активов стран Европы, европейских компаний в России и "в дружественных юрисдикциях".

Читайте также: Бельгия требует от ЕС дополнительных гарантий для использования активов РФ, - Politico

Автор: 

Бельгия (474) россия (98426) замороженные активы (501)
+12
НАРЕШТІ...солоденькі европейці бачать істинних рузкіх, а не оте що вони собі навигадували про "хруст французской булки". Може далі чомусь навчаться що не треба мати справу з людоїдами
18.12.2025 00:01 Ответить
+9
це вам не яійсь там сраний ІДІЛ, це значно гірше, бо у ІДІЛа нема полонію та А-232.
І ви самі іх впустили до себе додому.
18.12.2025 00:02 Ответить
+4
Та коли вже ЄС нарешті повигонитьз своєї території всіх кацапських шпигунів і корисних ідіотів, що сидять на зарплаті у пуйла?! Як можна було допустити таку економічну залежність ЄС від цих сучих деспотій - рашки і Китаю?
18.12.2025 00:13 Ответить
Комментировать
НАРЕШТІ...солоденькі европейці бачать істинних рузкіх, а не оте що вони собі навигадували про "хруст французской булки". Може далі чомусь навчаться що не треба мати справу з людоїдами
18.12.2025 00:01 Ответить
це вам не яійсь там сраний ІДІЛ, це значно гірше, бо у ІДІЛа нема полонію та А-232.
І ви самі іх впустили до себе додому.
18.12.2025 00:02 Ответить
А бельгійці з своїм королем вже точно навалили в штани з переляку
18.12.2025 00:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MkzqoTkO2PA

Швець - завтра вирішується доля репараційного кредиту від ЄС, аналіз юридичного дійства на яке не усі європейці можуть наважится
18.12.2025 00:04 Ответить
а літери ZVO на баштах для параду на Київ по дорогах великого крадівництва означали - Zelenskiy Volodimir Oleksandrovich
Бо саме так- вОлОдІмір Олєксандровіч називала ********* Буратіну в перші дні вторгнення - з натиском на О ...
18.12.2025 00:18 Ответить
Потім "О" пощезла а вони вигадали пояснення -Za Victory...
18.12.2025 00:22 Ответить
Вже після початку масштабних бойових дій, російська пропаганда почала надавати літерам штучного ідеологічного змісту.

Приклади з російських ЗМІ 2022 року:

Z = "За победу"

Z = "За мир"

Z = "За Россию"

V = "Сила в правде"

V = "Мы вместе"
логіка орків , ненавидящих англосаксів й їхню мову ))
18.12.2025 00:27 Ответить
PBS NEWS
ВАШИНГТОН (AP) - Президент Дональд Трамп має намір переглянути свій порядок денний на наступний рік і далі в живій промові з Білого дому в середу ввечері. Його зауваження з'являться у вирішальний час, коли він намагається відновити свою популярність, що неухильно згасає.

Президент Дональд Трамп звернеться до нації о 21:00. EST у середу, 17 грудня. Дивіться його зауваження в програвачі вище.

Білий дім запропонував мало подробиць про те, що президент-республіканець має намір підкреслити о 21:00. Промова EST. Громадські опитування показують, що більшість дорослих американців https://www.pbs.org/newshour/politics/americans-are-more-dissatisfied-with-trumps-handling-of-the-economy-than-ever-poll-shows розчаровані https://www.pbs.org/newshour/politics/americans-are-more-dissatisfied-with-trumps-handling-of-the-economy-than-ever-poll-shows його поводженням з економікою, оскільки інфляція піднялася після того, як його тарифи підвищили ціни, а найм сповільнився.

Масові депортації іммігрантів Трампом також виявилися непопулярними, навіть якщо його ставляться прихильно за припинення перетину вздовж кордону США з Мексикою. Громадськість, як правило, була спантеличена його зниженням податку на прибуток та зусиллями по всьому світу, щоб покласти край конфліктам, https://www.pbs.org/newshour/world/all-the-u-s-military-strikes-against-alleged-drug-boats атакувати підозрювані наркоботи поблизу Венесуели та залучити інвестиційні долари до Сполучених Штатів.
18.12.2025 00:13 Ответить
Та коли вже ЄС нарешті повигонитьз своєї території всіх кацапських шпигунів і корисних ідіотів, що сидять на зарплаті у пуйла?! Як можна було допустити таку економічну залежність ЄС від цих сучих деспотій - рашки і Китаю?
18.12.2025 00:13 Ответить
Їх навіть не треба сильно лякати - вони і так перелякані ...
18.12.2025 00:17 Ответить
Колись Абвер знав, що робити з розперезаним козломордим бидлом.
18.12.2025 01:16 Ответить
А ці фінансисти повсираються і повссикаются...жалюгідна Європа 21 століття, Китаю 30 років тому перенесли від себе виробництва численні, думали рубати бариші на китайцях, покурюючи сигару десь на лазурному узбережжі...але Китай за ці роки накопичив в себе грошової маси на орієнтовну суму 30 трильйонів доларів, і який може легко фінансувати кацапію для отаких залякувань, ну що, допомогли ваші перенесення, куколди європейські?
18.12.2025 01:52 Ответить
А це зупиняється дуже легко. В них же ці трильйони не готівкою лежать, а є просто цифрами в базах даних. Отже всі трансакції мають контролюватися та підтверджуватися установою, що здійснила емісію (у випадку доларів це ФРС США, євро - центробанк ЄС, фунта - Центральний банк Великобританії). Інакше будь-який банк світу міг би оголосити, що має безготівкові мільярди та почати купувати на них безкінечно . Тож будь-яку трансакцію можна заблокувати, не підтвердивши її. Можна взагалі списати всі ці 30 трильйонів, і китайська економіка перестане існувати.
18.12.2025 06:13 Ответить
Ага. Накупили облігацій ФРС США і тепер шантажують омєрігу, що швидко скинуть... Там 1,5-2 трлн баксів.
18.12.2025 07:58 Ответить
Передайте швиденько ці активи Україні, і зникне будь-який сенс залякувати!
показать весь комментарий
Коли на болотах по тому чи іншому питанню піднімається вий - значить все правильно робиться і правильно роблять опоненти недоімперія.
18.12.2025 06:02 Ответить
 
 