Планов по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами нет, - Axios
Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами в эти выходные, чтобы провести встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения "мирного плана" США.
Об этом пишет издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Ожидается, что советники Трампа проинформируют посланника Путина о прогрессе, достигнутом в переговорах между американскими и украинскими чиновниками, и попытаются добиться от правительства России согласия на обновленное предложение о прекращении войны", - говорится в материале.
Визит украинской делегации
Позже в Майами прибудет украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым для переговоров с Уиткоффом и Кушнером.
По словам источников, пока нет никаких планов по трехсторонней встрече между американскими, украинскими и российскими чиновниками.
Известно, что пресс-секретарь Дмитриева отказался от комментариев.
Что предшествовало
- Ранее Уиткофф и Кушнер провели марафонские переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах, поскольку Вашингтон продолжал давить на Киев, чтобы тот прекратил войну.
- США предложили обещание взаимной обороны, подобное тому, которое они дали членам НАТО.
- Представители администрации Трампа считают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в окончательном соглашении.
- США заявили, что в ближайшее время планируют созвать группу военных чиновников, поддерживающих Украину, для дальнейшей проработки технических деталей по безопасности и территории. Переговоры между США и Россией в Майами, похоже, были отдельной инициативой.
виступивпросрався:
Коментують -
https://t.me/rozumaha/27453 Євген Магда:
Загальні меседжі:
- я молодець, а Байден бяка
- Америку поважає весь світ вперше за 50 років
- росте процент жирів у маслі: інфляцію зупинено, ціна на ліки впала на 500%, землю
крестьянамамериканцям, заводи рабочимамериканцям, мігрантів на батьківщину (тема ціни на яйця розкрита не була)
- далі буде ще краще.
Без сенсацій, нам своє робити.
https://t.me/smolii_ukraine/130313 Андрій Смолій:
Я успадкував безлад і зараз його виправляю, - Дональд Трамп завершив своє звернення до нації - війну Венесуелі не оголосив, про війну в Україні також не згадав.
Протягом свого виступу трамп постійно обливав брудом Байдена та звинувачував в усьому демкоратів.