Новости Встреча Уиткоффа и Дмитриева
613 5

Планов по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами нет, - Axios

Россияне едут в США на переговоры с Виткоффом: что известно?

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами в эти выходные, чтобы провести встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения "мирного плана" США.

Об этом пишет издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Ожидается, что советники Трампа проинформируют посланника Путина о прогрессе, достигнутом в переговорах между американскими и украинскими чиновниками, и попытаются добиться от правительства России согласия на обновленное предложение о прекращении войны", - говорится в материале.

Визит украинской делегации

Позже в Майами прибудет украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым для переговоров с Уиткоффом и Кушнером.

По словам источников, пока нет никаких планов по трехсторонней встрече между американскими, украинскими и российскими чиновниками.

Известно, что пресс-секретарь Дмитриева отказался от комментариев.

Что предшествовало

  • Ранее Уиткофф и Кушнер провели марафонские переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах, поскольку Вашингтон продолжал давить на Киев, чтобы тот прекратил войну.
  • США предложили обещание взаимной обороны, подобное тому, которое они дали членам НАТО.
  • Представители администрации Трампа считают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в окончательном соглашении.
  • США заявили, что в ближайшее время планируют созвать группу военных чиновников, поддерживающих Украину, для дальнейшей проработки технических деталей по безопасности и территории. Переговоры между США и Россией в Майами, похоже, были отдельной инициативой.

Місяць вирішальних і важливих перемовин закінчився, як і попередні вирішальні та важливі перемовини. В принципі, все всіх влаштовує
18.12.2025 08:33 Ответить
дмитрієв накрутить хвоста цим "дипломатам"
18.12.2025 08:39 Ответить
Які можуть бути плани такого рандеву, якщо ***** доручив своєму агенту Краснову дотиснути Україну на капітуляцію на умовах ультиматуму *****? І той виконує... як виконує, якими засобами - ***** поки що не іпе.
18.12.2025 09:09 Ответить
Трамп виступив просрався:
Коментують -
https://t.me/rozumaha/27453 Євген Магда:
Загальні меседжі:
- я молодець, а Байден бяка
- Америку поважає весь світ вперше за 50 років
- росте процент жирів у маслі: інфляцію зупинено, ціна на ліки впала на 500%, землю крестьянам американцям, заводи рабочим американцям, мігрантів на батьківщину (тема ціни на яйця розкрита не була)
- далі буде ще краще.
Без сенсацій, нам своє робити.

https://t.me/smolii_ukraine/130313 Андрій Смолій:
Я успадкував безлад і зараз його виправляю, - Дональд Трамп завершив своє звернення до нації - війну Венесуелі не оголосив, про війну в Україні також не згадав.
Протягом свого виступу трамп постійно обливав брудом Байдена та звинувачував в усьому демкоратів.
18.12.2025 09:20 Ответить
Покаже фігуру з трьох пальців на мирний план ?
18.12.2025 09:27 Ответить
 
 