Планов по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами нет, - Axios

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами в эти выходные, чтобы провести встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения "мирного плана" США.

Об этом пишет издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Ожидается, что советники Трампа проинформируют посланника Путина о прогрессе, достигнутом в переговорах между американскими и украинскими чиновниками, и попытаются добиться от правительства России согласия на обновленное предложение о прекращении войны", - говорится в материале.

Читайте также: Почти $138 миллиардов в год: Россия впервые раскрыла расходы на полномасштабную войну против Украины

Визит украинской делегации

Позже в Майами прибудет украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым для переговоров с Уиткоффом и Кушнером.

По словам источников, пока нет никаких планов по трехсторонней встрече между американскими, украинскими и российскими чиновниками.

Известно, что пресс-секретарь Дмитриева отказался от комментариев.

Читайте: РФ запугивает бельгийских политиков и финансистов из Euroclear из-за замороженных активов для Украины

Что предшествовало

Ранее Уиткофф и Кушнер провели марафонские переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах, поскольку Вашингтон продолжал давить на Киев, чтобы тот прекратил войну.

США предложили обещание взаимной обороны, подобное тому, которое они дали членам НАТО.

Представители администрации Трампа считают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в окончательном соглашении.

США заявили, что в ближайшее время планируют созвать группу военных чиновников, поддерживающих Украину, для дальнейшей проработки технических деталей по безопасности и территории. Переговоры между США и Россией в Майами, похоже, были отдельной инициативой.

Читайте также: Делегация США в Берлине настаивает на полном выводе ВСУ с Донбасса, - AFP