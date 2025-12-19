Туск: Рішення ЄС про фінансування України посилює її переговорну позицію

Ухвалене Євросоюзом рішення про фінансову допомогу Україні посилить її позицію у переговорах з Росією.

Про це заявив прем’єр Польщі Дональд Туск під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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З Європою Україна має сильнішу позицію

За словами Туска, з Європою Україна має "сильніші карти на руках".

"Агресор має заплатити за все, за всі втрати та руйнування. Саме тому, як ви знаєте, ми на тривалий час заморозили російські активи. Я переконаний, що ваша позиція щодо Росії зараз значно покращилася. У вас є сильна перевага", - сказав глава польського уряду.

Звертаючись до Зеленського, польський прем’єр зауважив, що знає про те, що той не грає у карти, "але з Європою, без сумніву, він має значно сильніші карти".

Він додав, що на переговорах у Брюсселі результат міг бути кращим, але він задоволений, що "принаймні вдалося реалізувати те, що було обіцяно".

Крім цього, Туск наголосив, що для нього абсолютно очевидно, що "українська боротьба — це спільна боротьба за Європу, Польщу, Україну".

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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