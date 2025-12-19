Туск: Рішення ЄС про фінансування України посилює її переговорну позицію
Ухвалене Євросоюзом рішення про фінансову допомогу Україні посилить її позицію у переговорах з Росією.
Про це заявив прем’єр Польщі Дональд Туск під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
З Європою Україна має сильнішу позицію
За словами Туска, з Європою Україна має "сильніші карти на руках".
"Агресор має заплатити за все, за всі втрати та руйнування. Саме тому, як ви знаєте, ми на тривалий час заморозили російські активи. Я переконаний, що ваша позиція щодо Росії зараз значно покращилася. У вас є сильна перевага", - сказав глава польського уряду.
Звертаючись до Зеленського, польський прем’єр зауважив, що знає про те, що той не грає у карти, "але з Європою, без сумніву, він має значно сильніші карти".
Він додав, що на переговорах у Брюсселі результат міг бути кращим, але він задоволений, що "принаймні вдалося реалізувати те, що було обіцяно".
Крім цього, Туск наголосив, що для нього абсолютно очевидно, що "українська боротьба — це спільна боротьба за Європу, Польщу, Україну".
Що передувало?
- Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
- Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
- Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
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