ЄС схвалив допомогу Україні на 90 мільярдів євро
ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта у соцмережі X.
"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали їх", - написав Кошта.
Чіткий сигнал Путіну
За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, це буде безвідсоткова позика.
"Це чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитки", - написав Мерц у соцмережі Х.
Та додав, що Україна поверне цей кредит лише після виплат Росією репарацій.
Що передувало?
Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
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"За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, це буде безвідсоткова позика. ... Україна поверне цей кредит лише після виплат Росією репарацій" ...