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Новини Використання заморожених активів РФ Допомога Україні від Європи
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ЄС схвалив допомогу Україні на 90 мільярдів євро

Євросоюз затвердив фінансову допомогу Україні на 90 млрд євро

ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта у соцмережі X.

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"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали їх", - написав Кошта.

Чіткий сигнал Путіну

 За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, це буде безвідсоткова позика. 

"Це чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитки", - написав Мерц у соцмережі Х.

Та додав,  що Україна поверне цей кредит лише після виплат Росією репарацій.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось,  що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

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Автор: 

Рада Європи (501) Євросоюз (15340) Кошта Антоніу (150) Мерц Фрідріх (468)
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Топ коментарі
+15
Ото ЗЄлєнька нанюхається від щастя разом зОПешними мародьооами...
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19.12.2025 06:31 Відповісти
+14
Підкажи, як знищити засрашку і все в момент припиниться, всього ділов то
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19.12.2025 06:42 Відповісти
+13
Для кожного пісателя, бкз навичок чітателя :
"За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, це буде безвідсоткова позика. ... Україна поверне цей кредит лише після виплат Росією репарацій" ...
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19.12.2025 07:01 Відповісти

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