ЕС одобрил помощь Украине на 90 миллиардов евро
ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.
"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их", - написал Кошта.
Четкий сигнал Путину
По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, это будет беспроцентный кредит.
"Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине убытки", - написал Мерц в соцсети Х.
И добавил, что Украина вернет этот кредит только после выплаты Россией репараций.
Что предшествовало?
Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та ще й ці гроші Україна буде винна ЄС за те , що ще 2 роки буде страждати та руйнуватись під обстрілами Мацковії!
А просто виділити ці гроші з бюджету ЄС , без всяких позик, євролідорами нецікаво?
Але , мабуть, до пана це погано доходить ... пан зараз на поЦріотичній хвилі?!
Україна воює за себе , а не за безпеку ЄС .
Може ще й ТЦК так воюють за Неньку, коли хапають мирних на вулицях, добиваючи залишки економіки?
Що в макітрі у людей , які 21 квітня 2019 року радісно стрибнули на ЗЕграблі!!!
Ти взагалі хоч розумієш - яку ти хрінь тут написав , дебіла шмат ?? По твоєму Україна - воює щоб захистити Європу ? Не себе , ні !?? Ти ж один в один повторюєш - кацапські пропагандистські наративчики .! Тобі це не доходить , ні ?
Там он у твіттері - Кіля Азіров меле все точно те ж саме що й ти тут - на Цензорі ! Ви що змовились .?
От би пан відповів на це цікаве питання.
Може Угорщині за 1956 рік та Чехословаччини за 1967 рік щось повернули?
А для цього треба замінити владу Узурпатора та його мародерських "міндічей" на Владу Справжніх Українських Патріотів!
Дядьку зле?
Сумно, дуже сумно.
Так , що це не до мене!
Я не є переможцем2019 , а я є переможений2019 ... тобто не можу "насолоджуватися" результатами тої Великої Перемоги2019 над Щікалядним Борігою, який , як казали лохам телеканали МАЦА- ТВ, дуже заробляв на війні не хотів її припинення .
Головний залишився в Україні.
Пам'ятаю, як ЗЕвлада нам обіцяла обміняти Курщину на окуповані території ... досі міняють!
"За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, це буде безвідсоткова позика. ... Україна поверне цей кредит лише після виплат Росією репарацій" ...
Пов'язана інфа - від анонімного https://t.me/resurgammmm/4200 Resurgam: в противники перемістилась Італія; зате підтримав Кіпр. І Австрія з Грецією підтримали.
Нам зараз не до мрій про відновлення всього і вся , спочатку треба вижити якось ,, от прямо сьогодні .
Якби і цього не схвалили , то після квітня місяця наступного року настала б повна жопа . В країні стало б усе .
А, схвалили 90 млрд.$ на два роки: по 45 млрд.$ в рік, при потребі 60 млрд.$
(згідно з підрахунками міністерства фінансів), ще раз повторю, що збитків у нас майже на 1 трлн.$, так що ця сума - ні про що, радше для "підтримки штанців" бо нема політичної волі ЕС, аби тільки залишатись у своєму безтурботному та заможному життю 😡...