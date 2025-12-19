ЕС одобрил помощь Украине на 90 миллиардов евро

ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их", - написал Кошта.

Четкий сигнал Путину

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, это будет беспроцентный кредит.

"Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине убытки", - написал Мерц в соцсети Х.

И добавил, что Украина вернет этот кредит только после выплаты Россией репараций.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

