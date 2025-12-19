РУС
Использование замороженных активов РФ Помощь Украине от Европы
5 514 74

ЕС одобрил помощь Украине на 90 миллиардов евро

Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине на 90 млрд евро

ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их", - написал Кошта.

Четкий сигнал Путину

 По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, это будет беспроцентный кредит. 

"Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине убытки", - написал Мерц в соцсети Х.

И добавил, что Украина вернет этот кредит только после выплаты Россией репараций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Михал объяснил позицию ЕС по россактивам: Агрессор должен платить

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон о "репарационном займе": Мы должны позволить Украине продолжать сопротивление

Совет Европы (731) Евросоюз (17994) Антониу Кошта (103) Фридрих Мерц (333)
Топ комментарии
+15
по твоєму якщо не дали би так кацапняя перестала би нас бомбити ?
показать весь комментарий
19.12.2025 06:39 Ответить
+12
Підкажи, як знищити засрашку і все в момент припиниться, всього ділов то
показать весь комментарий
19.12.2025 06:42 Ответить
+9
Ото ЗЄлєнька нанюхається від щастя разом зОПешними мародьооами...
показать весь комментарий
19.12.2025 06:31 Ответить
ну тепер запануємо 1
показать весь комментарий
19.12.2025 06:27 Ответить
!
показать весь комментарий
19.12.2025 06:29 Ответить
Новим "міндічам" приготуватися ... таке бабло буде перти!
показать весь комментарий
19.12.2025 08:06 Ответить
Ото ЗЄлєнька нанюхається від щастя разом зОПешними мародьооами...
показать весь комментарий
19.12.2025 06:31 Ответить
на всіх хвате нюхати
показать весь комментарий
19.12.2025 06:35 Ответить
вже навіть "нові" татарови, міндічі, тимошенки та арахамії є на це бабло.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:00 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 06:33 Ответить
Трамп підписав оборонний бюджет США, у якому передбачена допомога Україні
показать весь комментарий
19.12.2025 06:37 Ответить
Тобто продовження ще мінімум на два роки цієї бійні та володарювання Узурпатора та його мародерскої бригади?!

Та ще й ці гроші Україна буде винна ЄС за те , що ще 2 роки буде страждати та руйнуватись під обстрілами Мацковії!

А просто виділити ці гроші з бюджету ЄС , без всяких позик, євролідорами нецікаво?
показать весь комментарий
19.12.2025 06:38 Ответить
по твоєму якщо не дали би так кацапняя перестала би нас бомбити ?
показать весь комментарий
19.12.2025 06:39 Ответить
Питання до пана - а чого тоді ЄС дає позику, а не закладає ці гроші в свій бюджет ... якщо Україна воює за безпеку Європи від Путла Поганого ?
Але , мабуть, до пана це погано доходить ... пан зараз на поЦріотичній хвилі?!
показать весь комментарий
19.12.2025 07:31 Ответить
Що ти таке мелеш ? Ти ці кацапські штучки облиш ..
Україна воює за себе , а не за безпеку ЄС .
показать весь комментарий
19.12.2025 07:38 Ответить
Ти особисто де воюєш? Під Мирноградом чи Куп'янськом?
Може ще й ТЦК так воюють за Неньку, коли хапають мирних на вулицях, добиваючи залишки економіки?
Що в макітрі у людей , які 21 квітня 2019 року радісно стрибнули на ЗЕграблі!!!
показать весь комментарий
19.12.2025 07:50 Ответить
О , почалося , типове кацапське - ти гдє ваюєш . В караган-дє ***** . Там де й ти !! Твій однополчанин з бригади - Цензор . Ти шо мене не бачиш біля себе ? То навіщо ці питання дурнуваті задаєш .!?
показать весь комментарий
19.12.2025 08:03 Ответить
Поперло рюзьгі хамство!
показать весь комментарий
19.12.2025 08:08 Ответить
Але спочатку поперло кацапським ідіотизмом !!
Ти взагалі хоч розумієш - яку ти хрінь тут написав , дебіла шмат ?? По твоєму Україна - воює щоб захистити Європу ? Не себе , ні !?? Ти ж один в один повторюєш - кацапські пропагандистські наративчики .! Тобі це не доходить , ні ?
Там он у твіттері - Кіля Азіров меле все точно те ж саме що й ти тут - на Цензорі ! Ви що змовились .?
показать весь комментарий
19.12.2025 08:20 Ответить
Сходи до лікаря ... таки тебе по макітрі добре навернуло ЗЕграблями, на які ти весело стрибнув в 2019 році!
показать весь комментарий
19.12.2025 08:30 Ответить
..
показать весь комментарий
19.12.2025 08:33 Ответить
Мабуть вже запізно до лікаря ... але під Куп'янськ чи Мирноград дядько ще вспіє.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:41 Ответить
Ну то вирушай , не затримуйся .. Счастлівого путі , козломорде .!!
показать весь комментарий
19.12.2025 08:50 Ответить
Мабуть , ти , хаме, вже в лікарні ... і нащо там Інтернет не вимкнули?
показать весь комментарий
19.12.2025 08:55 Ответить
На відміну від тебе мене думки Мікіли Йиновича не цікавлять ... а чого ти його слухаєш?!
показать весь комментарий
19.12.2025 08:43 Ответить
це все піде на ракети і дрони по кацапам
показать весь комментарий
19.12.2025 06:42 Ответить
Звісно, що піде на зброю проти мацковитів ... АЛЕ чому Україна потім має ці гроші повертати ЄС?
От би пан відповів на це цікаве питання.
показать весь комментарий
19.12.2025 07:53 Ответить
Повертати будуть кацапи.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:27 Ответить
І багато повернули Афганістану за свою "інтернаціональну допомогу" в 1979...1989 роках?
Може Угорщині за 1956 рік та Чехословаччини за 1967 рік щось повернули?
показать весь комментарий
19.12.2025 08:38 Ответить
Підкажи, як знищити засрашку і все в момент припиниться, всього ділов то
показать весь комментарий
19.12.2025 06:42 Ответить
Мацковію зараз не знищити. Зараз треба врятувати ті 80% України що маємо ...поки маємо.
А для цього треба замінити владу Узурпатора та його мародерських "міндічей" на Владу Справжніх Українських Патріотів!
показать весь комментарий
19.12.2025 07:36 Ответить
А хто , якщо не таємниця , входить до списку справжніх українських патріотів ?
показать весь комментарий
19.12.2025 08:06 Ответить
Одного такого вже прибрали - Андрій Парубій ... а був би непоганий спікер ВР та тимчасовий Президент!
показать весь комментарий
19.12.2025 08:11 Ответить
я за живих запитував . І чомусь до вбивства за Парубія мало було чути , зовсім мало .
показать весь комментарий
19.12.2025 08:14 Ответить
То ти хочеш, щоб я назвав нових потенційних "парубіїв"?
Дядьку зле?
показать весь комментарий
19.12.2025 08:32 Ответить
тоді краще скористайтесь своїм призвищем і добавте соломинку .
показать весь комментарий
19.12.2025 08:39 Ответить
Знов поперло рюзьгє хамство ... на жаль.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:46 Ответить
все що суперечить вашому мисленню і тупій конспірології ви називаєте руським . Улюблена подача від служби божої і донедавна оп . І поперло від вас з самої першої літери , коли ви всім почали тут тикати . З вами свиней в вашому мухосранську ніхто не пас . І ваша відповідь за ≪список≫ підсказує що українського у вас хіба що ≪клава≫ на компі , не більше .
показать весь комментарий
19.12.2025 08:56 Ответить
Дядьку мене запитав , я дав свою відповідь ... надовго дядька не вистачило - почалось згадування Служби Божої, ОПи , якогось Мухосранська, свиней ... прям як Путло Погане, яке нещодавно назвало європейських політиків "підсвинками".
Сумно, дуже сумно.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:15 Ответить
Хочеш "пєрєстатьстрєлять" ще раз?
показать весь комментарий
19.12.2025 06:59 Ответить
"Проста перестать стрелять" обіцяв майбутнім лохам73% майбутній ЛІДОР, коли пхався в Президентське Крісло!
Так , що це не до мене!
Я не є переможцем2019 , а я є переможений2019 ... тобто не можу "насолоджуватися" результатами тої Великої Перемоги2019 над Щікалядним Борігою, який , як казали лохам телеканали МАЦА- ТВ, дуже заробляв на війні не хотів її припинення .
показать весь комментарий
19.12.2025 07:26 Ответить
Їди за порєбрік кацапский прихвостень.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:14 Ответить
В загальному умови тут нормальні. Позика буде гаситися за рахунок репарацій казлорилих. Тому Європа в цьому випадку зацікавлена буде засудити кацапстан, масово заарештувати майно та фінанси. Передати Україні, щоб та гасила за цей рахунок цю репараційну позику. Тут інший ризик, це зеленоплєсняві мародери, які зараз в ОПі від радості нюхають кокс та потирають руки.
показать весь комментарий
19.12.2025 09:13 Ответить
добре з'їздив піаніст
показать весь комментарий
19.12.2025 06:43 Ответить
На чергове підняття зп депутатам з прокурорами, суддями і мусарами вистачить.
показать весь комментарий
19.12.2025 06:47 Ответить
Міндіч в Ізраїлі локті кусає
показать весь комментарий
19.12.2025 06:52 Ответить
Міндіч в схемі Мідасу/Міндічгейту не був головним.
Головний залишився в Україні.
показать весь комментарий
19.12.2025 07:13 Ответить
Які ж "гарні партнери" у нас... З одного боку розповідають, що Україна повинна воювати, бо поки війна триває, ЄС у безпеці. А з іншого боку, замість безоплатної допомоги, вішають на нас кредити. Причому, більшість цих грошей і піде в економіку ЄС. А платити будуть українці, які доживуть до кінця війни.
показать весь комментарий
19.12.2025 06:50 Ответить
репарації все покриють
показать весь комментарий
19.12.2025 06:53 Ответить
тримай карман ширше
показать весь комментарий
19.12.2025 06:58 Ответить
тримаю
показать весь комментарий
19.12.2025 07:00 Ответить
good man, як то кажуть, думкой баґатіе
показать весь комментарий
19.12.2025 07:08 Ответить
Переможці2019 думкою богатіють! Ну-ну ...
Пам'ятаю, як ЗЕвлада нам обіцяла обміняти Курщину на окуповані території ... досі міняють!
показать весь комментарий
19.12.2025 07:59 Ответить
Для кожного пісателя, бкз навичок чітателя :
"За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, це буде безвідсоткова позика. ... Україна поверне цей кредит лише після виплат Росією репарацій" ...
показать весь комментарий
19.12.2025 07:01 Ответить
Слабенько,ото ґейропа жируе поки Украіна воюе за ці копійчини.За себе скажу шо надіслав троха $$ куму ґерою ЗСУ, на реабілітацію, бухло і weed.
показать весь комментарий
19.12.2025 06:55 Ответить
Чергова подачка. Воюємо далі..
показать весь комментарий
19.12.2025 06:55 Ответить
ще один кацап , шо якщо не дали би пуйло би здався ?
показать весь комментарий
19.12.2025 06:57 Ответить
Кричали б про зраду.
показать весь комментарий
19.12.2025 07:28 Ответить
а чому світло перестали вимикати , я буду скаржитись в ООН
показать весь комментарий
19.12.2025 06:55 Ответить
Таки дотисли*
показать весь комментарий
19.12.2025 06:55 Ответить
Фрідріх Мерц уточнив, що кошти підуть також на військові потреби Києва.
показать весь комментарий
19.12.2025 06:59 Ответить
"Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія".
Пов'язана інфа - від анонімного https://t.me/resurgammmm/4200 Resurgam: в противники перемістилась Італія; зате підтримав Кіпр. І Австрія з Грецією підтримали.
показать весь комментарий
19.12.2025 07:11 Ответить
⚡️ Україна поверне кредит тільки тоді, коли росія виплатить репарації, - Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що механізм працюватиме за принципом «репараційного кредиту».
показать весь комментарий
19.12.2025 07:16 Ответить
і вовки ситі і вівці цілі
показать весь комментарий
19.12.2025 07:18 Ответить
Помʼятою як у 90х, 2000х, волали з кожної праски, навіщо нам та армія, навіщо нам ті офіцери дармоїди, це ж так дорого?!!!! А сплатити прийшлось, тільки в інший спосіб…
показать весь комментарий
19.12.2025 07:33 Ответить
Добре хоч ці 90 ледве схвалили . Хоч щось ..
Нам зараз не до мрій про відновлення всього і вся , спочатку треба вижити якось ,, от прямо сьогодні .
Якби і цього не схвалили , то після квітня місяця наступного року настала б повна жопа . В країні стало б усе .
показать весь комментарий
19.12.2025 07:55 Ответить
Спасибо огромное за помощь европейцам.
показать весь комментарий
19.12.2025 07:41 Ответить
Збитки від війни вже наближаються до 1 трлн.$, ЄС спочатку планували віддати рос.активів на 300 млрд.$ на відбудову.

А, схвалили 90 млрд.$ на два роки: по 45 млрд.$ в рік, при потребі 60 млрд.$
(згідно з підрахунками міністерства фінансів), ще раз повторю, що збитків у нас майже на 1 трлн.$, так що ця сума - ні про що, радше для "підтримки штанців" бо нема політичної волі ЕС, аби тільки залишатись у своєму безтурботному та заможному життю 😡...
показать весь комментарий
19.12.2025 07:44 Ответить
У нас немає міністерства фінансів...
показать весь комментарий
19.12.2025 08:39 Ответить
Хоч якась добра новина. Дякуємо тим хто допомагає нашій країні . Але наші недоумки малиб розуміти що під час війни треба витрачати кошти ефективно ,а не на космічні зарплати і пенсії суддів ,прокурорів та багатьом іншим я вже не кажу про корупцію,передусім оборона країни.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:10 Ответить
Це емоційне рішення Фон дер Ляєн, яка сказала "Європа не буде платити одна". Після того як США відмовилися давати гроші. Тобто тепер все буде крутитися навколо кацапських грошей. Вона зробила те ж що і Трамп.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:30 Ответить
Абдула! синагога дає добро
показать весь комментарий
19.12.2025 08:36 Ответить
Ціни на кокаїн різко пішли догори.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:37 Ответить
Основний плюс в тому, що тепер над Україною не висить фінансовий колапс в 2026 році, який був додатковою картою в руках ***** у переговорах зі США.
показать весь комментарий
19.12.2025 08:40 Ответить
Где можно получить свою долю?
показать весь комментарий
19.12.2025 08:50 Ответить
о, еще на два годика война расписана. Зачем тогда устраивать клоунаду с мирными переговорами? сразу мобилизация с 18 и женщин да быстрее это закончится наконец
показать весь комментарий
19.12.2025 09:04 Ответить
 
 