Макрон о "репарационном займе": Мы должны позволить Украине продолжать сопротивление

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что Евросоюз примет решение о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных активов РФ.

Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе

Что известно

Он считает заседание Европейского Совета "чрезвычайно важным", поэтому Европа должна показать, что и в дальнейшем может "защищать свою территорию, своих граждан, свою безопасность, свою экономику, свое сельское хозяйство".

Он подчеркнул, что принятие решения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине – это важно, чтобы финансировать военные усилия украинцев.

"Это решение, которое мы должны принять. Европейская комиссия предложила несколько вариантов, и начались важные дискуссии о том, как использовать эти замороженные российские активы", - сказал лидер Франции.

Макрон считает, что ЕС должен объединиться и найти общую позицию.

"Мы должны предоставить Украине видимость, мы должны позволить ей продолжать сопротивление, и мы должны быть там, чтобы поддержать ее в построении справедливого и длительного мира. И поэтому, одновременно с тем, как мы поддерживаем, финансируем и предоставляем эту видимость, мы продолжаем дискуссии", - подытожил Макрон.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

