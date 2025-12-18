Зеленский: Без согласования "репарационного кредита" у Путина растет соблазн захватить Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что неспособность Европейского Союза согласовать финансирование для Украины будет означать более уязвимую позицию государства и создаст угрозу для дипломатического урегулирования войны.

Отвечая на вопрос о действиях Украины в случае, если ЕС не согласится использовать замороженные российские активы для поддержки нашего государства, Зеленский подчеркнул, что финансовая нехватка напрямую влияет на позиции Украины в войне.

"Если у Украины нет таких денег, она находится в более слабой позиции, у Путина растет соблазн захватить нас, потому что мы в такой позиции, когда у нас не хватает денег на жизнь и на оружие. И он понимает, что мы будем более слабыми и более уязвимыми", - сказал президент.

По словам Зеленского, в такой ситуации Россия не будет заинтересована в дипломатическом урегулировании войны.

"И это абсолютно понятно, что он точно не захочет дипломатического трека. Точно не захочет какой-либо дипломатии, какого-либо диалога", - подчеркнул он.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

