Решение о финансировании Украины должно быть принято сегодня, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: Решение о финансировании Украины должно быть принято сегодня

Перед заседанием Евросовета президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность принятия решения о выделении 90 млрд евро для Украины и ведет консультации с Бельгией по поводу замороженных активов РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Я полностью поддерживаю Бельгию в том, что она настаивает на учете своих опасений и тревог. Мы работаем с Бельгией день и ночь, и я хочу поблагодарить премьер-министра за его личную вовлеченность. Совершенно понятно, и я это поддерживаю, что, если мы берем "заем за счет репараций", то риск должен быть распределен между всеми нами. Это вопрос солидарности, базовый принцип Европейского Союза", - пояснила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Совет проходит в критический момент и имеет одну конечную цель — мир для Украины, мир через силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры ЕС в пятницу найдут решение по финансированию Украины на 2026 и 2027 годы, - Reuters

"Мы должны найти решение сегодня. Президент Совета сказал, и я его в этом поддерживаю, что мы не оставим Европейский совет без решения о финансировании Украины на следующие два года. И один из двух вариантов должен быть согласован на Европейском совете", - заявила фон дер Ляйен.

Два варианта финансирования

Президент Евросовета напомнила, что внесла два предложения:

  • первый вариант — финансирование через бюджет ЕС, то есть заимствование под бюджет.

  • второй вариант — заем за счет замороженных активов России.

"Поэтому сегодня мы будем обсуждать, какой из двух вариантов выбрать. Дискуссии будут интенсивными", - добавила фон дер Ляйен.

Общая сумма и обязательства ЕС

Президент Евросовета также отметила, что общая сумма необходимого финансирования составляет 137 миллиардов евро по оценке МВФ, из которых ЕС обязался покрыть две трети — около 90 миллиардов евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раскол между США и ЕС из-за российских замороженных активов углубляется, - The Times

Евросоюз (17982) Урсула фон дер Ляйен (686) замороженные активы (501)
нумо, здивуйте гарненько ***** на Різдво
18.12.2025 10:48 Ответить
Сьогодні "трампону і куйлу" ЄС може іпальники лайном вимазати і правильно зроблять...
18.12.2025 10:48 Ответить
Посадіть орбана на кол перед входом - це надихне учасників і стане "благою звісткою" для ×уйла і Трампона.
18.12.2025 10:48 Ответить
18.12.2025 10:49 Ответить
Ці європейські танці з грошима нагадують ситуацію з міндічами й переговорами. Переговори витіснили міндічів, так і тут - багато шуму навколо грошей, і вже про якесь там закриття неба чи тауруси й мови нема. Спритність рук)
18.12.2025 10:51 Ответить
це не прогноз.. все може бути... але здається що вони зіл"ються. Щось придумають типу ані "так" ані "ні".. відкладуть до умовного наступного саміту "вже в липні,серпні..."
18.12.2025 11:02 Ответить
 
 