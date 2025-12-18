Решение о финансировании Украины должно быть принято сегодня, - фон дер Ляйен

Перед заседанием Евросовета президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность принятия решения о выделении 90 млрд евро для Украины и ведет консультации с Бельгией по поводу замороженных активов РФ

"Я полностью поддерживаю Бельгию в том, что она настаивает на учете своих опасений и тревог. Мы работаем с Бельгией день и ночь, и я хочу поблагодарить премьер-министра за его личную вовлеченность. Совершенно понятно, и я это поддерживаю, что, если мы берем "заем за счет репараций", то риск должен быть распределен между всеми нами. Это вопрос солидарности, базовый принцип Европейского Союза", - пояснила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Совет проходит в критический момент и имеет одну конечную цель — мир для Украины, мир через силу.

"Мы должны найти решение сегодня. Президент Совета сказал, и я его в этом поддерживаю, что мы не оставим Европейский совет без решения о финансировании Украины на следующие два года. И один из двух вариантов должен быть согласован на Европейском совете", - заявила фон дер Ляйен.

Два варианта финансирования

Президент Евросовета напомнила, что внесла два предложения:

первый вариант — финансирование через бюджет ЕС, то есть заимствование под бюджет.

второй вариант — заем за счет замороженных активов России.

"Поэтому сегодня мы будем обсуждать, какой из двух вариантов выбрать. Дискуссии будут интенсивными", - добавила фон дер Ляйен.

Общая сумма и обязательства ЕС

Президент Евросовета также отметила, что общая сумма необходимого финансирования составляет 137 миллиардов евро по оценке МВФ, из которых ЕС обязался покрыть две трети — около 90 миллиардов евро.

