Лидеры ЕС в пятницу примут решение о финансировании Украины на 2026 и 2027 годы, - Reuters

Лидеры Евросоюза сегодня должны решить, как финансировать Украину в 2026 и 2027 годах, чтобы она могла давать отпор российской агрессии.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Издание отмечает, что основным вариантом является использование замороженных российских активов, но реализация зависит от неопределенного одобрения Бельгии.

Так, переговоры между лидерами в четверг будут сосредоточены на сужении объема гарантий до формы, которая будет приемлемой для всех стран ЕС, говорят дипломаты.

"Это не тот Европейский Совет, где мы можем разойтись в пятницу и ничего не иметь. Поэтому решение будет доступно утром в пятницу", - заявил один из дипломатов.

Он добавил, что если ЕС не удастся найти ответы на вопросы, как финансировать Украину в 2026 и 2027 годах, то это лишит ее возможности защитить себя.

"Это будет иметь серьезные последствия... для безопасности остальной Европы", - сказал дипломат.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

