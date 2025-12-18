Лідери ЄС у п’ятницю знайдуть рішення щодо фінансування України на 2026 та 2027 роки, - Reuters

Лідери Євросоюзу сьогодні мають вирішити, як фінансувати Україну у 2026 та 2027 роках, щоб вона могла давати відсіч російській агресії.

Про це пише видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Видання зазначає, що основним варіантом є використання заморожених російських активів, але реалізація залежить від невизначеного схвалення Бельгії.

Так, переговори між лідерами у четвер зосереджуватимуться на звуженні обсягу гарантій до форми, що буде прийнятною для усіх країн ЄС, кажуть дипломати.

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"Це не та Європейська Рада, де ми можемо розійтися в п'ятницю і нічого не мати. Тож рішення буде доступне вранці в п'ятницю", - заявив один із дипломатів.

Він додав, що якщо ЄС не вдасться знайти відповіді на питання, як фінансувати Україну в 2026 та 2027 роках, то це позбавить її можливості захистити себе.

"Це матиме серйозні наслідки... для безпеки решти Європи", - сказав дипломат.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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