ЄС спростував заяви Орбана про відмову від російських активів

У Європейському Союзі спростували заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нібито відмову ЄС від ідеї використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі європейського чиновника кореспондентам Укрінформу, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності.

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У Брюсселі наголошують, що питання фінансування України за рахунок російських активів залишається на порядку денному, попри спроби Будапешта подати ситуацію інакше.

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У ЄС спростували заяви Орбана щодо російських активів

Європейський чиновник у короткому коментарі для журналістів заявив, що твердження Віктора Орбана не відповідають дійсності. За його словами, дискусії в ЄС тривають, а ключовим предметом обговорення залишається механізм так званої "репараційної позики" для України.

Цей коментар став реакцією на допис Орбана в соцмережі Х, у якому він заявив, що Євросоюз нібито відступив від ідеї використання заморожених російських активів, а Єврокомісія начебто зосередиться на просуванні спільних боргових інструментів.

Орбан при цьому додав, що Угорщина не дозволить, аби "угорські сім’ї платили за війну в Україні".

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Позиція Угорщини та рішення Єврокомісії перед самітом

Рішення не виносити питання використання заморожених російських активів на розгляд саміту ЄС, за словами представника уряду Угорщини Золтана Ковача, ухвалене після неформальних консультацій напередодні.

В угорському уряді заявили, що й раніше виступали проти обговорення цієї теми та вважають її зняття з порядку денного власним дипломатичним успіхом.

"Переговори за лаштунками та боротьба, які ми вели напередодні, дали результат. Питання російських активів не буде винесене на обговорення", - заявив Орбан.

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При цьому він стверджує, що Єврокомісія нібито "відступила" під тиском окремих держав-членів, зокрема Угорщини.

Раніше Орбан заявляв, що звертався до російського диктатора Володимира Путіна щодо можливої реакції Москви у разі використання заморожених активів для фінансування України.

За оцінками європейських інституцій, потенційний "репараційний кредит" ЄС для України, забезпечений російськими активами, може становити 130–140 млрд євро, остаточні параметри якого визначатимуться після оцінки МВФ потреб України у 2026–2027 роках.

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