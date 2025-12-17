УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9045 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
833 9

ЄС відкладає презентацію 20-го пакета санкцій проти РФ до початку 2026 року

санкції

Пропозиції щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії планують презентувати після Нового року, а затвердити - до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляють європейські дипломати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, обговорення 20-го пакета санкцій ще не розпочалися, оскільки Єврокомісія ще не підготувала відповідні пропозиції. Основна увага ЄС наразі зосереджена на пошуку рішень щодо фінансування України у 2026-2027 роках.

Через це презентацію нового пакета було відкладено до початку 2026 року. Дипломати уточнюють, що проєкт пропозицій скоріш за все буде готовий у січні, щоб затвердити його до річниці повномасштабної агресії Росії.

За словами співрозмовників, попередні пакети санкцій ЄС узгоджували протягом місяця, тож схвалення нового пакета до річниці вторгнення цілком реалістичне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент ухвалив закон про відмову від російського газу з наступного року

Санкції ЄС проти Росії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саміт ЄС стане тестом єдності блоку через суперечку щодо активів РФ для України на тлі тиску США, - Politico

Автор: 

росія (70652) санкції (13245) Євросоюз (15322)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 