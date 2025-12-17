ЄС відкладає презентацію 20-го пакета санкцій проти РФ до початку 2026 року

Пропозиції щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії планують презентувати після Нового року, а затвердити - до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляють європейські дипломати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Як зазначається, обговорення 20-го пакета санкцій ще не розпочалися, оскільки Єврокомісія ще не підготувала відповідні пропозиції. Основна увага ЄС наразі зосереджена на пошуку рішень щодо фінансування України у 2026-2027 роках.

Через це презентацію нового пакета було відкладено до початку 2026 року. Дипломати уточнюють, що проєкт пропозицій скоріш за все буде готовий у січні, щоб затвердити його до річниці повномасштабної агресії Росії.

За словами співрозмовників, попередні пакети санкцій ЄС узгоджували протягом місяця, тож схвалення нового пакета до річниці вторгнення цілком реалістичне.

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Санкції ЄС проти Росії

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі під санкції потрапило 610 танкерів тіньового флоту Росії, але необхідно санкціонувати ще 340 суден, з яких 65 - ключові.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів — часто старих і небезпечних. Це дає їй можливість обходити санкції й продовжувати продавати нафту.

У Євросоюзі анонсували запровадження санкцій проти ще 40 суден російського "тіньового флоту".

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