РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11373 посетителя онлайн
Новости Санкции ЕС против России
468 8

ЕС откладывает презентацию 20-го пакета санкций против РФ до начала 2026 года

санкції

Предложения по 20-му пакету санкций ЕС против России планируют представить после Нового года, а утвердить - к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщают европейские дипломаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, обсуждение 20-го пакета санкций еще не началось, поскольку Еврокомиссия еще не подготовила соответствующие предложения. Основное внимание ЕС сейчас сосредоточено на поиске решений по финансированию Украины в 2026-2027 годах.

Из-за этого презентация нового пакета была отложена до начала 2026 года. Дипломаты уточняют, что проект предложений скорее всего будет готов в январе, чтобы утвердить его к годовщине полномасштабной агрессии России.

По словам собеседников, предыдущие пакеты санкций ЕС согласовывались в течение месяца, поэтому одобрение нового пакета к годовщине вторжения вполне реально.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европарламент принял закон об отказе от российского газа со следующего года

Санкции ЕС против России

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саммит ЕС станет тестом единства блока из-за спора об активах РФ для Украины на фоне давления США, - Politico

Автор: 

россия (98406) санкции (12091) Евросоюз (17971)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бажано не брехати.
Видкладення санкцій 20-го пакету від ЄС,це бажання трампа,******* рудої потвори,отримати всрату Нобелевку.
На ЄС тисне вашингтон,з міркувань не нервувати нужник у кремлі-щоб не зірвати так званий "мирньій процесс"..
показать весь комментарий
17.12.2025 17:07 Ответить
Угу - об'єм торгівлі ЄС і кацапії в 10 разів вищий , а ніж обєм торгівлі США з кацапами ... але поганий все одно Трамп ?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:36 Ответить
Молодці. А куди поспішать. На них бомби не падають, ніхто доки не гине "спешить не треба, спешить не треба хай ***** вбивае українців, хай вбивае, а ми з тампоном допоможемо йому потихеньку вже 4 рік головне щоб параша не програла"
показать весь комментарий
17.12.2025 17:08 Ответить
а затвердити - до річниці повномасштабного вторгнення РФ в УкраїнуДжерело: https://censor.net/ua/n3591027

Приурочення до дати дуже тхне совком!
показать весь комментарий
17.12.2025 17:11 Ответить
Та почекайте вже трошки. Після наступу Московії на НАТО об'явите про санкції . Їм буде дуже прикро
показать весь комментарий
17.12.2025 17:11 Ответить
"...щоб затвердити його до річниці повномасштабної агресії Росії." Джерело: https://censor.net/ua/n3591027

А "народниє ґулянія" будуть "до річниці"? Військові паради, фейєрверки? Може Алі експрес розпродаж оголосить - "до річниці"?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:11 Ответить
Ох ці європейські "союзники"... Молодці, не те, що США, фу США, вчіться як треба!!!
показать весь комментарий
17.12.2025 17:13 Ответить
Можна було б сказати познущатись щодо "показухи під дати".

А з іншого боку - якщо вже Трамп щось сьогодні хоче щось таке!!! заявити передріздвянорейтингове для себе перед канікулярним застоєм політиків ...

То чому б й справді не потримати рашку в передочікуванні й нових санкція - це мабуіть до економічної доцільності й психоллогочіний ,у тому числі трюк, тиску для рашисторежиму.
давно вже не слідкувала за пропопгандонами на ТБ - якийсь розм"якшенно агресивний стан у них ... Тормозять якось на фоні згасаючих досягнень Зятька з Вітьком, проклинаючи Європу та вихваляючи США...
показать весь комментарий
17.12.2025 17:14 Ответить
 
 