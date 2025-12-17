ЕС откладывает презентацию 20-го пакета санкций против РФ до начала 2026 года

Предложения по 20-му пакету санкций ЕС против России планируют представить после Нового года, а утвердить - к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщают европейские дипломаты.

Как отмечается, обсуждение 20-го пакета санкций еще не началось, поскольку Еврокомиссия еще не подготовила соответствующие предложения. Основное внимание ЕС сейчас сосредоточено на поиске решений по финансированию Украины в 2026-2027 годах.

Из-за этого презентация нового пакета была отложена до начала 2026 года. Дипломаты уточняют, что проект предложений скорее всего будет готов в январе, чтобы утвердить его к годовщине полномасштабной агрессии России.

По словам собеседников, предыдущие пакеты санкций ЕС согласовывались в течение месяца, поэтому одобрение нового пакета к годовщине вторжения вполне реально.

Санкции ЕС против России

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент под санкции попали 610 танкеров теневого флота России, но необходимо санкционировать еще 340 судов, из которых 65 - ключевые.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров — часто старых и опасных. Это дает ей возможность обходить санкции и продолжать продавать нефть.

В Евросоюзе анонсировали введение санкций против еще 40 судов российского "теневого флота".

