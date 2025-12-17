ЕС откладывает презентацию 20-го пакета санкций против РФ до начала 2026 года
Предложения по 20-му пакету санкций ЕС против России планируют представить после Нового года, а утвердить - к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщают европейские дипломаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Как отмечается, обсуждение 20-го пакета санкций еще не началось, поскольку Еврокомиссия еще не подготовила соответствующие предложения. Основное внимание ЕС сейчас сосредоточено на поиске решений по финансированию Украины в 2026-2027 годах.
Из-за этого презентация нового пакета была отложена до начала 2026 года. Дипломаты уточняют, что проект предложений скорее всего будет готов в январе, чтобы утвердить его к годовщине полномасштабной агрессии России.
По словам собеседников, предыдущие пакеты санкций ЕС согласовывались в течение месяца, поэтому одобрение нового пакета к годовщине вторжения вполне реально.
Санкции ЕС против России
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент под санкции попали 610 танкеров теневого флота России, но необходимо санкционировать еще 340 судов, из которых 65 - ключевые.
- Известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров — часто старых и опасных. Это дает ей возможность обходить санкции и продолжать продавать нефть.
-
В Евросоюзе анонсировали введение санкций против еще 40 судов российского "теневого флота".
Видкладення санкцій 20-го пакету від ЄС,це бажання трампа,******* рудої потвори,отримати всрату Нобелевку.
На ЄС тисне вашингтон,з міркувань не нервувати нужник у кремлі-щоб не зірвати так званий "мирньій процесс"..
Приурочення до дати дуже тхне совком!
А "народниє ґулянія" будуть "до річниці"? Військові паради, фейєрверки? Може Алі експрес розпродаж оголосить - "до річниці"?
А з іншого боку - якщо вже Трамп щось сьогодні хоче щось таке!!! заявити передріздвянорейтингове для себе перед канікулярним застоєм політиків ...
То чому б й справді не потримати рашку в передочікуванні й нових санкція - це мабуіть до економічної доцільності й психоллогочіний ,у тому числі трюк, тиску для рашисторежиму.
давно вже не слідкувала за пропопгандонами на ТБ - якийсь розм"якшенно агресивний стан у них ... Тормозять якось на фоні згасаючих досягнень Зятька з Вітьком, проклинаючи Європу та вихваляючи США...