ЄС має знайти гроші для допомоги Україні іншим способом, ніж використання активів РФ, - Бабіш

Новий прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш перед самітом ЄС про "репараційну позику" заявив, що гроші для фінансової допомоги Україні потрібно знайти іншим способом, ніж використання заморожених російських активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ČTK.

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Заява Бабіша

Під час спілкування з журналістами в Бельгії напередодні саміту ЄС 17 грудня Бабіш сказав, що Чехія не ставить під сумнів необхідність підтримки України Європейським Союзом.

Водночас, за словами чеського прем'єра, Київ має фінансуватися як і раніше, однак Чехія не надаватиме жодних надзвичайних гарантій.

"Для нас важливо, яку позицію займе прем'єр-міністр Бельгії, з яким я проводив переговори. Ми вважаємо, що гроші слід знайти іншим способом", - додав Бабіш.

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Бабіш коментував заяви угорської сторони щодо "репараційної позики" Україні.

Фінансування України за рахунок конфіскованих російських активів "не можна інтерпретувати інакше, як оголошення війни", - заявив раніше угорський прем'єр Віктор Орбан, як повідомляє газета The Guardian.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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