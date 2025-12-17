ЕС должен найти деньги для помощи Украине другим способом, чем использование активов РФ, - Бабиш

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабишперед саммитом ЕС о "репарационном займе" заявил, что деньги для финансовой помощи Украине нужно найти другим способом, чем использование замороженных российских активов.

Заявление Бабиша

Во время общения с журналистами в Бельгии накануне саммита ЕС 17 декабря Бабиш сказал, что Чехия не ставит под сомнение необходимость поддержки Украины Европейским Союзом.

В то же время, по словам чешского премьера, Киев должен финансироваться как и раньше, однако Чехия не будет предоставлять никаких чрезвычайных гарантий.

"Для нас важно, какую позицию займет премьер-министр Бельгии, с которым я проводил переговоры. Мы считаем, что деньги следует найти другим способом", - добавил Бабиш.

Бабиш комментировал заявления венгерской стороны по поводу "репарационного займа" Украине.

Финансирование Украины за счет конфискованных российских активов "нельзя интерпретировать иначе, как объявление войны", - заявил ранее венгерский премьер Виктор Орбан, как сообщает газета The Guardian.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

