ЕС опроверг заявления Орбана об отказе от российских активов

В Европейском Союзе опровергли заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о якобы отказе ЕС от идеи использования замороженных российских активовдля помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии европейского чиновника корреспондентам Укринформа, который общался с журналистами на условиях анонимности.

В Брюсселе подчеркивают, что вопрос финансирования Украины за счет российских активов остается на повестке дня, несмотря на попытки Будапешта представить ситуацию иначе.

Европейский чиновник в кратком комментарии для журналистов заявил, что утверждения Виктора Орбана не соответствуют действительности. По его словам, дискуссии в ЕС продолжаются, а ключевым предметом обсуждения остается механизм так называемого "репарационного займа" для Украины.

Этот комментарий стал реакцией на пост Орбана в соцсети Х, в котором он заявил, что Евросоюз якобы отказался от идеи использования замороженных российских активов, а Еврокомиссия якобы сосредоточится на продвижении совместных долговых инструментов.

Орбан при этом добавил, что Венгрия не позволит, чтобы "венгерские семьи платили за войну в Украине".

Позиция Венгрии и решение Еврокомиссии перед саммитом

Решение не выносить вопрос использования замороженных российских активов на рассмотрение саммита ЕС, по словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, принято после неформальных консультаций накануне.

В венгерском правительстве заявили, что и раньше выступали против обсуждения этой темы и считают ее снятие с повестки дня собственным дипломатическим успехом.

"Переговоры за кулисами и борьба, которые мы вели накануне, дали результат. Вопрос российских активов не будет вынесен на обсуждение", - заявил Орбан.

При этом он утверждает, что Еврокомиссия якобы "отступила" под давлением отдельных государств-членов, в частности Венгрии.

Ранее Орбан заявлял, что обращался к российскому диктатору Владимиру Путину по поводу возможной реакции Москвы в случае использования замороженных активов для финансирования Украины.

По оценкам европейских институтов, потенциальный "репарационный кредит" ЕС для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро, окончательные параметры которого будут определяться после оценки МВФ потребностей Украины в 2026-2027 годах.

