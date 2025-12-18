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Новини Використання заморожених активів РФ
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Рішення про фінансування України має бути ухвалене сьогодні, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн: Рішення про фінансування України має бути ухвалене сьогодні

Перед засіданням Євроради президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості ухвалення рішення щодо 90 млрд євро для України та веде консультації з Бельгією щодо заморожених активів РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Я повністю підтримую Бельгію в тому, що вона наполягає на врахуванні своїх занепокоєнь і тривог. Ми працюємо з Бельгією день і ніч, і я хочу подякувати прем’єр-міністру за його особисту залученість. Цілком зрозуміло, і я це підтримую, що, якщо ми беремо "позику за рахунок репарацій", то ризик має бути розподілений між усіма нами. Це питання солідарності, базовий принцип Європейського Союзу", - пояснила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Рада відбувається у критичний момент і має одну кінцеву мету — мир для України, мир через силу.

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"Ми маємо знайти рішення сьогодні. Президент Ради сказав, і я його в цьому підтримую, що ми не залишимо Європейську раду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки. І один із двох варіантів має бути погоджений на Європейській раді", - заявила фон дер Ляєн.

Два варіанти фінансування

Президентка Євроради нагадала, що внесла дві пропозиції:

  • перший варіант - фінансування через бюджет ЄС, тобто запозичення під бюджет.

  • другий варіант - позика за рахунок заморожених активів Росії.

"Тож сьогодні ми обговорюватимемо, який із двох варіантів оберемо. Дискусії будуть інтенсивними", — додала фон дер Ляєн.

Загальна сума та зобов’язання ЄС

Президентка Євроради також зазначила, що загальна сума необхідного фінансування становить 137 мільярдів євро за оцінкою МВФ, з яких ЄС зобов’язався покрити дві третини — близько 90 мільярдів євро.

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Автор: 

Євросоюз (15327) фон дер Ляєн Урсула (1010) заморожені активи (880)
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Топ коментарі
+9
Посадіть орбана на кол перед входом - це надихне учасників і стане "благою звісткою" для ×уйла і Трампона.
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18.12.2025 10:48 Відповісти
+3
нумо, здивуйте гарненько ***** на Різдво
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18.12.2025 10:48 Відповісти
+3
Сьогодні "трампону і куйлу" ЄС може іпальники лайном вимазати і правильно зроблять...
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18.12.2025 10:48 Відповісти

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