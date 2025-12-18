Рішення про фінансування України має бути ухвалене сьогодні, - фон дер Ляєн
Перед засіданням Євроради президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості ухвалення рішення щодо 90 млрд євро для України та веде консультації з Бельгією щодо заморожених активів РФ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Я повністю підтримую Бельгію в тому, що вона наполягає на врахуванні своїх занепокоєнь і тривог. Ми працюємо з Бельгією день і ніч, і я хочу подякувати прем’єр-міністру за його особисту залученість. Цілком зрозуміло, і я це підтримую, що, якщо ми беремо "позику за рахунок репарацій", то ризик має бути розподілений між усіма нами. Це питання солідарності, базовий принцип Європейського Союзу", - пояснила фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що Рада відбувається у критичний момент і має одну кінцеву мету — мир для України, мир через силу.
"Ми маємо знайти рішення сьогодні. Президент Ради сказав, і я його в цьому підтримую, що ми не залишимо Європейську раду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки. І один із двох варіантів має бути погоджений на Європейській раді", - заявила фон дер Ляєн.
Два варіанти фінансування
Президентка Євроради нагадала, що внесла дві пропозиції:
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перший варіант - фінансування через бюджет ЄС, тобто запозичення під бюджет.
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другий варіант - позика за рахунок заморожених активів Росії.
"Тож сьогодні ми обговорюватимемо, який із двох варіантів оберемо. Дискусії будуть інтенсивними", — додала фон дер Ляєн.
Загальна сума та зобов’язання ЄС
Президентка Євроради також зазначила, що загальна сума необхідного фінансування становить 137 мільярдів євро за оцінкою МВФ, з яких ЄС зобов’язався покрити дві третини — близько 90 мільярдів євро.
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