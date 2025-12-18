Розкол між США та ЄС через російські заморожені активи поглиблюється, - The Times

Адміністрація Дональда Трампа виступає за збереження заморожених російських активів до початку офіційних переговорів з Україною, тоді як Євросоюз наполягає на їхньому використанні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

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"Американські посадовці у приватних розмовах попередили колег із ЄС та Великої Британії про серйозні наслідки такого кроку. Зокрема, Вашингтон дає зрозуміти: якщо активи будуть вилучені зараз, у майбутньому європейцям та британцям доведеться компенсувати ці кошти з власного бюджету.", - йдеться в матеріалі.

Ключові причини позиції США:

питання збереження російських коштів є одним із центральних елементів стратегії Трампа щодо завершення війни;

у Вашингтоні вважають, що конфіскація активів позбавить Захід важливого інструменту тиску на Кремль під час майбутніх перемовин;

американська сторона побоюється, що радикальні кроки з активами лише віддалять перспективу мирного врегулювання.

Джерела видання наголошують, що в адміністрації Трампа розглядають заморожені кошти як гнучкий фінансовий інструмент, який має залишатися недоторканим до початку офіційних переговорів між Москвою та Києвом.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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