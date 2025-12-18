Раскол между США и ЕС из-за российских замороженных активов углубляется, - The Times
Администрация Дональда Трампа выступает за сохранение замороженных российских активов до начала официальных переговоров с Украиной, тогда как Евросоюз настаивает на их использовании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Times.
"Американские чиновники в частных беседах предупредили коллег из ЕС и Великобритании о серьезных последствиях такого шага. В частности, Вашингтон дает понять: если активы будут изъяты сейчас, в будущем европейцам и британцам придется компенсировать эти средства из собственного бюджета", - говорится в материале.
Ключевые причины позиции США:
- вопрос сохранения российских средств является одним из центральных элементов стратегии Трампа по завершению войны;
- в Вашингтоне считают, что конфискация активов лишит Запад важного инструмента давления на Кремль во время предстоящих переговоров;
- американская сторона опасается, что радикальные шаги с активами только отдалят перспективу мирного урегулирования.
Источники издания отмечают, что в администрации Трампа рассматривают замороженные средства как гибкий финансовый инструмент, который должен оставаться нетронутым до начала официальных переговоров между Москвой и Киевом.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
чого б це так?...
А кого ще грабувати, коли більше нема кого?
розбрат між США та Європою вигідний тільки ********** та китайозам
для китайоз вигідна Європа в усіх відношенннях - як ринок, як партнер, але без Штатів, бо вони - конкурент
так що "не те пишеш" не за адресою
- активи В ЕВРОПІ
- знищена УКРАЇНА і їй вони треба для життя
.....але обіжається США що бабки не дають їм
Але тампон все ще вірить в ху*ла зі слів віткоффа
Немає ні одніє причини ху*лу зупиняти війну