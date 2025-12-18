РУС
Новости Использование замороженных активов РФ
1 418 20

Раскол между США и ЕС из-за российских замороженных активов углубляется, - The Times

Раскол между США и ЕС по поводу российских замороженных активов

Администрация Дональда Трампа выступает за сохранение замороженных российских активов до начала официальных переговоров с Украиной, тогда как Евросоюз настаивает на их использовании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Times.

"Американские чиновники в частных беседах предупредили коллег из ЕС и Великобритании о серьезных последствиях такого шага. В частности, Вашингтон дает понять: если активы будут изъяты сейчас, в будущем европейцам и британцам придется компенсировать эти средства из собственного бюджета", - говорится в материале.

Ключевые причины позиции США:

  • вопрос сохранения российских средств является одним из центральных элементов стратегии Трампа по завершению войны;
  • в Вашингтоне считают, что конфискация активов лишит Запад важного инструмента давления на Кремль во время предстоящих переговоров;
  • американская сторона опасается, что радикальные шаги с активами только отдалят перспективу мирного урегулирования.

Источники издания отмечают, что в администрации Трампа рассматривают замороженные средства как гибкий финансовый инструмент, который должен оставаться нетронутым до начала официальных переговоров между Москвой и Киевом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры ЕС в пятницу примут решение о финансировании Украины на 2026 и 2027 годы, - Reuters

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Планов по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами нет, - Axios

Автор: 

США (28684) Евросоюз (17982) замороженные активы (501)
Топ комментарии
+7
Бо ці активи ***** пообіцяв рудому у якості хабара...
18.12.2025 10:23 Ответить
18.12.2025 10:23 Ответить
+6
Те що між США та ЄС поглиблюється розкол вигідно й Україні, бо це може нівелювати деструктивний вплив США на ведення війни проти росії. Адміністрація Трампа перетворилась на адвоката путіна і діє в інтересах терористичної влади росії, примушуючи Україну до капітуляції. Зараз суперечки між ЄС та США дозволять нам не підписувати кабальну мирну угоду трампутіна.
18.12.2025 10:19 Ответить
18.12.2025 10:19 Ответить
+5
досить дивно, що США так хвилюються за збереження грошиків світових терористів
чого б це так?...
18.12.2025 10:18 Ответить
18.12.2025 10:18 Ответить
досить дивно, що США так хвилюються за збереження грошиків світових терористів
чого б це так?...
18.12.2025 10:18 Ответить
18.12.2025 10:18 Ответить
Бо ці активи ***** пообіцяв рудому у якості хабара...
18.12.2025 10:23 Ответить
18.12.2025 10:23 Ответить
США мають намір самі пограбувати Європу, а тут конкуренти...
А кого ще грабувати, коли більше нема кого?
18.12.2025 10:45 Ответить
18.12.2025 10:45 Ответить
най китай грабують, там є що взяти
18.12.2025 10:46 Ответить
18.12.2025 10:46 Ответить
Те що між США та ЄС поглиблюється розкол вигідно й Україні, бо це може нівелювати деструктивний вплив США на ведення війни проти росії. Адміністрація Трампа перетворилась на адвоката путіна і діє в інтересах терористичної влади росії, примушуючи Україну до капітуляції. Зараз суперечки між ЄС та США дозволять нам не підписувати кабальну мирну угоду трампутіна.
18.12.2025 10:19 Ответить
18.12.2025 10:19 Ответить
ніхто нас питати НЕ БУДЕ хочемо не хочемо чи ще щось. Для всіх хто тут щось думав і рік казав "віддайте донбас зато буде мир" вчора путін ясно сказав - "історичні землі". Нагадаю в 1 світові рузкіе "вертали історичні землі - ЛЬВІВ" і дуже радувались що "вернули в русь її землі"
18.12.2025 10:27 Ответить
18.12.2025 10:27 Ответить
якщо Штати почнуть реально допомагати ***** та **********, то реально хєрово буде Європі та найгірше - для України
розбрат між США та Європою вигідний тільки ********** та китайозам
18.12.2025 10:25 Ответить
18.12.2025 10:25 Ответить
... не те пишеш - послаблення Європи перш за все вигідно Америці, що стане нарешті наддержавою і зможе запустити руку в кишеню роздробленої Європи.
18.12.2025 10:47 Ответить
18.12.2025 10:47 Ответить
***** спить і бачить ворожнечу між Європою та США - саме це ***** постійно нашептує на вушко при особистих здибанках
для китайоз вигідна Європа в усіх відношенннях - як ринок, як партнер, але без Штатів, бо вони - конкурент
так що "не те пишеш" не за адресою
18.12.2025 10:50 Ответить
18.12.2025 10:50 Ответить
Прикольно

- активи В ЕВРОПІ
- знищена УКРАЇНА і їй вони треба для життя

.....але обіжається США що бабки не дають їм
18.12.2025 10:25 Ответить
18.12.2025 10:25 Ответить
І за цим всим стою я Микола в окопі...Б.Р.И.Г.А.Д.А
18.12.2025 10:27 Ответить
18.12.2025 10:27 Ответить
американські прорашистські холуї---"ЛИШІТЬ ГРОШІ ДЛЯ КУЙЛА.ХАЙ ПРОДОВЖИТЬСЯ ВІЙНА.(мабуть куйло жадібному до грошей.американському христопродавцю "трамбону" теж де що приобіцяв з активів .якихось пару лярдів баксів для рашиста куйня а "трамбон" буде тішитися як дідько цвяшком"
18.12.2025 10:26 Ответить
18.12.2025 10:26 Ответить
ху*ло вже заявив що його армія перебуває в гарному стані, тобто ще якіх потрібно доказів що воно не збирається зупинятися ?

Але тампон все ще вірить в ху*ла зі слів віткоффа
Немає ні одніє причини ху*лу зупиняти війну
18.12.2025 10:34 Ответить
18.12.2025 10:34 Ответить
Влада США отримала контроль над приблизно 127 271 біткоіном вартістю близько $15 млрд, що стало найбільшим вилученням активів в історії Міністерства юстиції. Цивільний позов про повну та остаточну конфіскацію цих коштів було подано проти камбоджійського бізнесмена Чень Чжі (також відомого як Вінсент)! яка різниця між ****** та цим злочинцем? на мій погляд НІЯКОЙ! але для жадібного та тупого Дональда, "це інше"!
18.12.2025 10:35 Ответить
18.12.2025 10:35 Ответить
Пиз...юки з кремлівського Білого дому тягнуть час для примусу Київа на капітуляцію
18.12.2025 10:41 Ответить
18.12.2025 10:41 Ответить
то це кремлівськи піз...юки з Білого дому пиз..ять гроші у українців і вивозять до Ізраїлю?
18.12.2025 11:02 Ответить
18.12.2025 11:02 Ответить
США боїться єдиної Європи, тому вже відкрито дії як ворог
18.12.2025 10:57 Ответить
18.12.2025 10:57 Ответить
Ну это в самом деле нелогично. Почему европейцы так засуетились именно во время мирных переговоров. Так никто не делает. Прямо во время переговоров с медведем залезают к нему в берлогу и крадут его мед.
18.12.2025 10:59 Ответить
18.12.2025 10:59 Ответить
 
 