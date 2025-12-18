РУС
Зеленский ответил на заявления Путина о продолжении войны: Дальнейшие возможности РФ определят санкции Запада

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что агрессивная риторика российского диктатора Владимира Путина не является новой, однако возможность России и дальше вести войну напрямую зависит от эффективности санкционного и дипломатического давления Запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Комментируя заявления Владимира Путина о намерении продолжать оккупацию украинских территорий, Зеленский подчеркнул, что желание Кремля воевать не совпадает с его реальными возможностями при условии действенности санкций.

"Сигналы, которые дает Путин, они абсолютно не новые для нас. Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжить? Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления - санкционного прежде всего, ну и дипломатического", - отметил президент.

По словам Зеленского, экономика России не способна поддерживать войну в тех масштабах, что раньше, если санкционное давление будет работать эффективно.

Президент также подтвердил, что Соединенные Штаты в публичном и непубличном форматах заявляют о готовности Путина к завершению войны. Украина, по его словам, поддерживает дипломатические усилия, однако переговорный процесс остается сложным.

"Мы не согласны со всеми чертами тех или иных будущих договоренностей. Вы об этом знаете. У нас есть вопросы, есть некоторые разногласия относительно территориального вопроса, финансированию, относительно замороженных активов и еще некоторые вопросы, которые не согласованы", - сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в случае затягивания дипломатического процесса со стороны России Соединенные Штаты должны усилить давление на Москву.

Что предшествовало?

Днем ранее Владимир Путин заявил, что Россия якобы предпочитает дипломатическое урегулирование войны, однако в случае отказа Украины и ее партнеров от "разговора по существу" Москва готова продолжать захват территорий военным путем.

Ранее СМИ сообщили, что США введут новые санкции против энергосектора РФ в случае отказа Путина от мирного соглашения.

Зеленский Владимир (23034) путин владимир (32566)
+2
А три тисячі спNжжених фламінго вже ні×ера не визначають, Віслюче?
18.12.2025 10:50 Ответить
+2
Сратєг...Іди мий нічні горшки.
18.12.2025 10:51 Ответить
+2
Порада обісцятого зеленого профі?
18.12.2025 10:56 Ответить
Допоможе тільки 658 пакет санкцій від європідерів
18.12.2025 10:50 Ответить
А три тисячі спNжжених фламінго вже ні×ера не визначають, Віслюче?
18.12.2025 10:50 Ответить
Сратєг...Іди мий нічні горшки.
18.12.2025 10:51 Ответить
Порада обісцятого зеленого профі?
18.12.2025 10:56 Ответить
Ще 2-3 тижні санкцій і економіка рахі впаде.
18.12.2025 10:56 Ответить
Гнида тупорила
18.12.2025 10:57 Ответить
18.12.2025 10:58 Ответить
Долпень...
18.12.2025 11:01 Ответить
Подальші можливості України може підсилити сильна допомога зброєю Заходом
18.12.2025 11:02 Ответить
18.12.2025 11:02 Ответить
Ну що дебіли ви досягли своїми переговорами з людоїдом крім того що навпаки підбадьорили московських людоїдів, показавши що їм все можна і все їм простять? Рашисти вже на федеральних каналах відкрито ухмиляються що будуть проводити рідзвяні бомбардування міст щоб Україна була ще поступливішою. А ви придурки про один мир да про дєрєбан бабла на відновлення вже дискутуєте забувши що ворог лізе. Сміялися з Х_уйла, а він вас обвів як лохів втягнувши в тупі переговори. І вже пів року всі не про зброю говорять а про ''мирніугоди'' і післявоєнний дєрьбан
18.12.2025 11:03 Ответить
Вава відповів, вже не памʼятає сайтісь пасєрєнінє, Оман, шашликі і іншу хрєнь, міняє роль
18.12.2025 11:11 Ответить
Це безтолкове чмо намагається корчити із себе "героя", вставляючи ще й свої пять копійок. Бездарно просрало все , що можна і не можна, а тепер погрожує посиланнями на можливості Європи та США.
18.12.2025 11:17 Ответить
Самые лучше и эффективные санкции ни от Запада а от ВСУ, от Малюка, от Буданова и чем больше будет тех санкций тем скорее бензоколонке будет труба.
18.12.2025 11:22 Ответить
 
 