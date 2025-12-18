Зеленский ответил на заявления Путина о продолжении войны: Дальнейшие возможности РФ определят санкции Запада

Президент Владимир Зеленский заявил, что агрессивная риторика российского диктатора Владимира Путина не является новой, однако возможность России и дальше вести войну напрямую зависит от эффективности санкционного и дипломатического давления Запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментируя заявления Владимира Путина о намерении продолжать оккупацию украинских территорий, Зеленский подчеркнул, что желание Кремля воевать не совпадает с его реальными возможностями при условии действенности санкций.

"Сигналы, которые дает Путин, они абсолютно не новые для нас. Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжить? Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления - санкционного прежде всего, ну и дипломатического", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о бесплатной передаче земли под разрушенными домами

По словам Зеленского, экономика России не способна поддерживать войну в тех масштабах, что раньше, если санкционное давление будет работать эффективно.

Президент также подтвердил, что Соединенные Штаты в публичном и непубличном форматах заявляют о готовности Путина к завершению войны. Украина, по его словам, поддерживает дипломатические усилия, однако переговорный процесс остается сложным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск планирует встретиться с Зеленским в Варшаве 19 декабря

"Мы не согласны со всеми чертами тех или иных будущих договоренностей. Вы об этом знаете. У нас есть вопросы, есть некоторые разногласия относительно территориального вопроса, финансированию, относительно замороженных активов и еще некоторые вопросы, которые не согласованы", - сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в случае затягивания дипломатического процесса со стороны России Соединенные Штаты должны усилить давление на Москву.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Бойченко руководителем Мариупольской военной администрации

Что предшествовало?

Днем ранее Владимир Путин заявил, что Россия якобы предпочитает дипломатическое урегулирование войны, однако в случае отказа Украины и ее партнеров от "разговора по существу" Москва готова продолжать захват территорий военным путем.

Ранее СМИ сообщили, что США введут новые санкции против энергосектора РФ в случае отказа Путина от мирного соглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пять новых военных администраций появились в Днепропетровской области: Зеленский подписал указ