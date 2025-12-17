Зеленский назначил Бойченко руководителем Мариупольской военной администрации

В среду, 17 декабря, президент Владимир Зеленский назначил мэра Мариуполя Вадима Бойченко руководителем Мариупольской городской военной администрации Донецкой области.

Об этом говорится в распоряжении №148 от 17 декабря 2025 года на официальном сайте главы государства.

Бойченко возглавил ГВА

"Назначить Бойченко Вадима Сергеевича начальником Мариупольской городской военной администрации Мариупольского района Донецкой области", - говорится в тексте документа.

Комментарий Бойченко

Бойченко прокомментировал свое назначение на должность руководителя Мариупольской ВА. Соответствующее заявление размещено на сайте Мариупольского горсовета.

В его заявлении говорится, что статус городской военной администрации снимает ограничения, которые существовали из-за неработающего депутатского корпуса.

"Это позволяет в сотрудничестве с правительством и международными партнерами не только сохранить и усовершенствовать уже существующие программы, но и запустить новые – именно те, которых ждет общество", – говорится в заявлении.

Одним из первых решений на новой должности Бойченко назвал утверждение целевой программы поддержки военных, ветеранов и их семей.

"Мы разрабатывали их вместе с ветеранским сообществом и продолжаем совершенствовать", - заявил чиновник.

