Новости Оккупация Мариуполя
1 084 31

Зеленский назначил Бойченко руководителем Мариупольской военной администрации

Зеленский назначил Бойченко главой Мариупольской МВА

В среду, 17 декабря, президент Владимир Зеленский назначил мэра Мариуполя Вадима Бойченко руководителем Мариупольской городской военной администрации Донецкой области.

Об этом говорится в распоряжении №148 от 17 декабря 2025 года на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Бойченко возглавил ГВА

"Назначить Бойченко Вадима Сергеевича начальником Мариупольской городской военной администрации Мариупольского района Донецкой области", - говорится в тексте документа.

Комментарий Бойченко

Бойченко прокомментировал свое назначение на должность руководителя Мариупольской ВА. Соответствующее заявление размещено на сайте Мариупольского горсовета.

В его заявлении говорится, что статус городской военной администрации снимает ограничения, которые существовали из-за неработающего депутатского корпуса.

"Это позволяет в сотрудничестве с правительством и международными партнерами не только сохранить и усовершенствовать уже существующие программы, но и запустить новые – именно те, которых ждет общество", – говорится в заявлении.

  • Одним из первых решений на новой должности Бойченко назвал утверждение целевой программы поддержки военных, ветеранов и их семей.

"Мы разрабатывали их вместе с ветеранским сообществом и продолжаем совершенствовать", - заявил чиновник.

Зеленский Владимир (23034) Мариуполь (5759) Донецкая область (11650) Бойченко Вадим (68) Мариупольский район (71)
Топ комментарии
+11
лише 2 питання
- який оклад в цього "очильника"
- який бюджет його "адміністрації" ...?
+11
Маріупольської адміністрації ?

ЗЄля, ти коли Марік звільнив ?

.
+8
Покровська адміністрація навіть зараз діє і має статтю видатків "квіти для урочистих прийомів"

ви шоковані ?
чому ні ?
.
лише 2 питання
- який оклад в цього "очильника"
- який бюджет його "адміністрації" ...?
Покровська адміністрація навіть зараз діє і має статтю видатків "квіти для урочистих прийомів"

ви шоковані ?
чому ні ?
.
Пару місяців тому я викладав тут посилання на цікаві Куп'янські тендери ... але як завжди всім пофігу ...
Наприклад ось такий -
https://suspilne.media/amp/kharkiv/1122529-kupanska-miskrada-planue-vitratiti-ponad-150-tisac-griven-na-publikacii-v-zmi-pro-svou-dialnist/ Куп'янська міськрада планує витратити понад 150 тисяч гривень на публікації в ЗМІ про свою діяльність
Інформація за минулі роки, але думаю і зараз зарплати приблизно такіж, якщо не більші...
А кажуть , в країні , грошей не вичтачає - донатити на ЗСУ закликають ... брешуть мабуть . Просто радісно дивитись на ці прекрасні поросячі рила обличчя і радісно від їхніх зарплат !
ніщєброди !

штурмовик ЗСУ на нулі з бойовими все одно більше має....

.
Але не факт що "штурмовик" доживе до виплати зарплати... На відміну від цих "ніщєбродів". Та і у держслужбовців такого рангу, часто різні премії/надбавки, значно перевищують заробітну плату.
Маріупольської адміністрації ?

ЗЄля, ти коли Марік звільнив ?

.
Якщо хтось не знав - в нас 11 років існують і отримують з.п чиновники , судді і навіть прокурори АРК
І ні в кого ніяких запитань - все всіх влаштовує !
проти прокурорів і судових виконавців (екзекуторів) по Криму нічого проти НЕ маю

самокати треба видавати по закону

Навіть є "Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим" Працюють 24/7
Та зельдарас, навіть, єрмака не може толком звільнити, куди там йому до звільнення окупованого!
Так акурат тоді коли і Порох звільнив АР Крим, ти хіба забув? І в один день коли Порох Донецьк звільнив. Але жарти жартами, та бабло відмивається страшенно. Вони ж виділяють кошти мабуть на ремонт доріг в Криму, Маріуполі, Донецьку, Луганську. На проведення заходів, на зарплати, на пенсії. Так виходить? Якщо є адміністрація то значить має бути і бюджет, і видатки?
так і до Краснодара черга дійде....
ЗЄля, може вже посади прибиральників красной площі треба роздавати ?

з тебе станеться....
миндич ти наш !

.
.
люди, наша влада остаточно упевнена що керуе псіхами ? що відбуваеться?
люди не проти щоб їх вважали психами, "тільки хай не чіпають"

.
Одним із перших рішень на новій посаді Бойченко назвав затвердження цільової програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин.

А без цієї "адміністрації", цим не має кому займатися? В нас же є ціле міністерство ветеранів... Чи не логічно було б, мільони які виділяються цій "адміністрації" витратити на ветеранів? Це була б дійсно підтримка...
показать весь комментарий
17.12.2025 22:27 Ответить
це замаскірований літінат бакланов .дуже схожий
Ну ви ж розумієте, що це все дурня і на вітер гроші
Волонтер Юсупова будет, мягко говоря, в ****... Администраций мало не бывает, как говорится.
Зе-гнида як завжди веде підривну діяльність розставляючи фунтів на неіснуючі посади, аби тільки бабло мародерити, і це все за наші податки, тільки зарплатня в подібних діячів сотні тисяч гривень а ще скільки вони змародерять одному богу відомо.Вони гниди невиліковні будуть нас грабувати доти поки їх не винесуть в перед ногами, нажаль варіантів більш нема.
А ким і чим цей новоявлений "керівник" буде керувати ,якщо Маріуполь вже майже чотири роки під окупацією ,для чого ці фейкові "керівники в екзилі "- нічого не робити ,а при цьому отримувати гарну зарплату ?
Який він "новоявлений" ? Це старий і перевірений кадр !
...Бойченка обрали маріупольським міським головою в 2015 році. У 2019 він балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний блок" 5-м номером у списку як позапартійний. У травні 2020 року з'явилася партія "Блок Вадима Бойченка", зареєстрована в Маріуполі. Джерело: https://censor.net/ua/n3228599
На армію грошей немає ,а він призначає липових керівників з гарним окладом.
може справа не в єрмаку була?
...та не може бути ! (сарказм)
Трамп вимагав призначення🤣
Вишиватник!
Призначив би вже й керівника курської військової обласної адміністрації, адже наші війська були там!
Фейкомет-95!
А он на работу в Мариупольль когда поедет ? Или он с Киева будет рулить ? Бабки он ведь в Киеве будет получать ?
