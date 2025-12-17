Зеленський призначив Бойченка керівником Маріупольської військової адміністрації

У середу, 17 грудня, президент Володимир Зеленський призначив мера Маріуполя Вадима Бойченка керівником Маріупольської міської військової адміністрації Донецької області.

Про це йдеться в розпорядженні №148 від 17 грудня 2025 року на офіційному сайті голови держави, інформує Цензор.НЕТ.

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Бойченко очолив МВА

"Призначити Бойченка Вадима Сергійовича начальником Маріупольської міської військової адміністрації Маріупольського району Донецької області", - йдеться у тексті документу.

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Коментар Бойченка

Бойченко прокоментував своє призначення на посаду керівника Маріупольської ВА. Відповідна заява розміщена на сайті Маріупольської міськради.

У його заяві сказано, що статус міської військової адміністрації знімає обмеження, які існували через непрацюючий депутатський корпус.

"Це дозволяє у співпраці з Урядом та міжнародними партнерами не лише зберегти та вдосконалити вже наявні програми, а й запустити нові – саме ті, на які чекає громада", - йдеться у заяві.

Одним із перших рішень на новій посаді Бойченко назвав затвердження цільової програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин.

"Ми розробляли їх разом із ветеранською спільнотою і продовжуємо вдосконалювати", - заявив посадовець.

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