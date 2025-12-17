Пять новых военных администраций появились на Днепропетровщине: Зеленский подписал указ

В среду, 17 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на Днепропетровщине 5 военных администраций.

Об этом говорится в указе главы государства № 970/2025, информирует Цензор.НЕТ.

Новые военные администрации

Согласно указу, в Синельниковском районе создадут:

Великомихайловскую сельскую военную администрацию;

Маломихайловскую сельскую военную администрацию;

Межевскую поселковую военную администрацию;

Покровскую поселковую военную администрацию;

Славянскую сельскую военную администрацию.

Поручение Генштаба и ОВА

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с созданием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

