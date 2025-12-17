РУС
Новости Создание военных администраций на Днепропетровщине
912 8

Пять новых военных администраций появились на Днепропетровщине: Зеленский подписал указ

В Днепропетровской области появится 5 новых ВА

В среду, 17 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на Днепропетровщине 5 военных администраций.

Об этом говорится в указе главы государства № 970/2025, информирует Цензор.НЕТ.

Новые военные администрации

Согласно указу, в Синельниковском районе создадут:

  • Великомихайловскую сельскую военную администрацию;
  • Маломихайловскую сельскую военную администрацию;
  • Межевскую поселковую военную администрацию;
  • Покровскую поселковую военную администрацию;
  • Славянскую сельскую военную администрацию.

Поручение Генштаба и ОВА 

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с созданием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Автор: 

Зеленский Владимир (23034) Днепропетровская область (4802) Синельниковский район (381) военные администрации (1)
А вуличні військові адміністрації теж постворюють?
17.12.2025 21:45 Ответить
Так а потужні укріплення на межі Дніпропетровської області що, вже все?
Хоча б Одеська область укріплена, чи все як завжди?
17.12.2025 21:49 Ответить
Звісно Одеська укріплена: одесити не дадуть збрехати
17.12.2025 22:01 Ответить
Ще не всі дЄрмаківці розставлені на посади?
17.12.2025 21:49 Ответить
Жумадилов, ты кто?

Арсен Жумадилов, глава ГП "Государственный оператор тыла", который с недавних пор отвечает за стратегические военные закупки, оказался в центре скандала. Несмотря на публичную критику власти, его родственные и бизнес-связи с россией вызывают вопросы его доступа к гостайнам и контролю над обеспечением армии.

Скандал вспыхнул после того, как выяснилось, что супруга Жумадилова получила паспорт РФ в 2021 году - за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. Сам он настаивает, что документ был оформлен «под давлением» оккупационных властей во время ее пребывания в Крыму. Однако журналисты установили, что их развод является фиктивным, а жена чиновника живет в Турции, что ставит под сомнение версию о «принудительной паспортизации».

Дополнительные вопросы вызывает деятельность брата Жумадилова, Мурата. Он возглавляет компанию «Атлант Сервис», осуществляющую перевозку между оккупированными территориями, Россией и Украиной. В списке маршрутов - рейсы из Москвы в временно оккупированные Бердянск, Энергодар и Новую Каховку. Компания также рекламирует перевозки в Европу через Россию.

"Атлант Сервис" зарегистрирован в РФ, имеет соответствующую лицензию и уплачивает налоги в бюджет страны-агрессора. До полномасштабного вторжения компания активно работала в Херсонской и Запорожской областях, а сейчас адаптировалась к новым условиям, сохранив доступ к оккупированным территориям.

Помимо транспорта компания организует нелегальные финансовые операции. Клиенты могут перевести средства на украинскую карточку, после чего деньги доставляются в РФ или на оккупированные территории наличными. Такие денежные схемы работают вне закона и могут употребляться для финансирования враждебных структур.

Еще один факт - финансирование обучения Арсена Жумадилова в The London School of Economics. Оплату произвел его дядя, работавший в структурах ФСБ и получивший звание полковника.

Несмотря на обнародованные факты, Жумадилов остается в должности и продолжает руководить закупками Минобороны. В его компетенции - принятие решений по поставке военным амуниции, продовольствия и боеприпасов. Министерство обороны ситуацию не комментирует, а служебная проверка не инициирована.
17.12.2025 21:51 Ответить
От тепер заживем!
17.12.2025 22:21 Ответить
Це треш...створюють те що ніякої користі немає...аби кошти списати..?!
17.12.2025 22:22 Ответить
Новых чинушь нахлебников плодят, надеятся на выборы.
хер в сраку не поможет.
17.12.2025 22:45 Ответить
 
 