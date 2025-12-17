Пять новых военных администраций появились на Днепропетровщине: Зеленский подписал указ
В среду, 17 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на Днепропетровщине 5 военных администраций.
Об этом говорится в указе главы государства № 970/2025, информирует Цензор.НЕТ.
Новые военные администрации
Согласно указу, в Синельниковском районе создадут:
- Великомихайловскую сельскую военную администрацию;
- Маломихайловскую сельскую военную администрацию;
- Межевскую поселковую военную администрацию;
- Покровскую поселковую военную администрацию;
- Славянскую сельскую военную администрацию.
Поручение Генштаба и ОВА
"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с созданием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
