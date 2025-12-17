П’ять нових військових адміністрацій з’явилися у Дніпропетровській області: Зеленський підписав указ

У середу, 17 грудня, президент Володимир Зеленський підписав указ про створення у Дніпропетровській області 5 військових адміністрацій.

Про це йдеться в указі глави держави № 970/2025, інформує Цензор.НЕТ.

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Нові військові адміністрації

Згідно з указом, у Синельниківському районі створять:

Великомихайлівську сільську військову адміністрацію;

Маломихайлівську сільську військову адміністрацію;

Межівську селищну військову адміністрацію;

Покровську селищну військову адміністрацію;

Слов’янську сільську військову адміністрацію.

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Доручення Генштабу та ОВА

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", - сказано в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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