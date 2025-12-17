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Новини Створення військових адміністрацій на Дніпропетровщині
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П’ять нових військових адміністрацій з’явилися у Дніпропетровській області: Зеленський підписав указ

На Дніпропетровщині з’явиться 5 нових ВА

У середу, 17 грудня, президент Володимир Зеленський підписав указ про створення у Дніпропетровській області 5 військових адміністрацій.

Про це йдеться в указі глави держави № 970/2025, інформує Цензор.НЕТ.

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Нові військові адміністрації

Згідно з указом, у Синельниківському районі створять:

  • Великомихайлівську сільську військову адміністрацію;
  • Маломихайлівську сільську військову адміністрацію;
  • Межівську селищну військову адміністрацію;
  • Покровську селищну військову адміністрацію;
  • Слов’янську сільську військову адміністрацію.

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Доручення Генштабу та ОВА 

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", - сказано в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28207) Дніпропетровська область (5187) Синельниківський район (577) військові адміністрації (6)
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Топ коментарі
+14
А вуличні військові адміністрації теж постворюють?
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17.12.2025 21:45 Відповісти
+12
Ще не всі дЄрмаківці розставлені на посади?
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17.12.2025 21:49 Відповісти
+11
Жумадилов, ты кто?

Арсен Жумадилов, глава ГП "Государственный оператор тыла", который с недавних пор отвечает за стратегические военные закупки, оказался в центре скандала. Несмотря на публичную критику власти, его родственные и бизнес-связи с россией вызывают вопросы его доступа к гостайнам и контролю над обеспечением армии.

Скандал вспыхнул после того, как выяснилось, что супруга Жумадилова получила паспорт РФ в 2021 году - за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. Сам он настаивает, что документ был оформлен «под давлением» оккупационных властей во время ее пребывания в Крыму. Однако журналисты установили, что их развод является фиктивным, а жена чиновника живет в Турции, что ставит под сомнение версию о «принудительной паспортизации».

Дополнительные вопросы вызывает деятельность брата Жумадилова, Мурата. Он возглавляет компанию «Атлант Сервис», осуществляющую перевозку между оккупированными территориями, Россией и Украиной. В списке маршрутов - рейсы из Москвы в временно оккупированные Бердянск, Энергодар и Новую Каховку. Компания также рекламирует перевозки в Европу через Россию.

"Атлант Сервис" зарегистрирован в РФ, имеет соответствующую лицензию и уплачивает налоги в бюджет страны-агрессора. До полномасштабного вторжения компания активно работала в Херсонской и Запорожской областях, а сейчас адаптировалась к новым условиям, сохранив доступ к оккупированным территориям.

Помимо транспорта компания организует нелегальные финансовые операции. Клиенты могут перевести средства на украинскую карточку, после чего деньги доставляются в РФ или на оккупированные территории наличными. Такие денежные схемы работают вне закона и могут употребляться для финансирования враждебных структур.

Еще один факт - финансирование обучения Арсена Жумадилова в The London School of Economics. Оплату произвел его дядя, работавший в структурах ФСБ и получивший звание полковника.

Несмотря на обнародованные факты, Жумадилов остается в должности и продолжает руководить закупками Минобороны. В его компетенции - принятие решений по поставке военным амуниции, продовольствия и боеприпасов. Министерство обороны ситуацию не комментирует, а служебная проверка не инициирована.
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17.12.2025 21:51 Відповісти

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