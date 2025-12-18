Туск планирует встретиться с Зеленским в Варшаве 19 декабря

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует встретиться в Варшаве с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера правительства Польши Адама Шлапку.

Спикер отметил, что 18 и 19 декабря в Варшаве состоится заседание Евросовета.

"Если заседание Европейского совета не затянется, то встреча, конечно, состоится... Я знаю, что президент Зеленский очень хочет встретиться с премьер-министром Туском в Польше в пятницу. Мы, конечно, организуем такую встречу", - говорится в сообщении.

Шлапка добавил, что Туск и Зеленский беседовали в понедельник в Берлине, в том числе и о предстоящем визите главы украинского государства в Польшу.

Информацию о встрече Зеленского и Туска также подтвердили маршалы Сейма и Сената Польши Влодзимеж Чажастый и Малгожата Кидава-Блонская.

Переговоры будут касаться дальнейшей поддержки Украины

По словам Чажастого, Президент Украины прибудет в Сейм около 13 часов. На встрече будут присутствовать также вице-маршал Сейма Моника Велиховская, которая является сопредседателем межпарламентской ассамблеи Украина – Польша, и председатель комиссии по иностранным делам Сейма Павел Коваль.

В свою очередь Кидава-Блонская уточнила, что переговоры с Зеленским будут касаться дальнейшей поддержки Украины.

Что предшествовало?

15 декабря в Берлине состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с широким кругом европейских лидеров.

17 декабря Зеленский провел беседу с чешским лидером Петром Павелом.

