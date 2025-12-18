Туск планирует встретиться с Зеленским в Варшаве 19 декабря
Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует встретиться в Варшаве с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 декабря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера правительства Польши Адама Шлапку.
Спикер отметил, что 18 и 19 декабря в Варшаве состоится заседание Евросовета.
"Если заседание Европейского совета не затянется, то встреча, конечно, состоится... Я знаю, что президент Зеленский очень хочет встретиться с премьер-министром Туском в Польше в пятницу. Мы, конечно, организуем такую встречу", - говорится в сообщении.
Шлапка добавил, что Туск и Зеленский беседовали в понедельник в Берлине, в том числе и о предстоящем визите главы украинского государства в Польшу.
Информацию о встрече Зеленского и Туска также подтвердили маршалы Сейма и Сената Польши Влодзимеж Чажастый и Малгожата Кидава-Блонская.
Переговоры будут касаться дальнейшей поддержки Украины
По словам Чажастого, Президент Украины прибудет в Сейм около 13 часов. На встрече будут присутствовать также вице-маршал Сейма Моника Велиховская, которая является сопредседателем межпарламентской ассамблеи Украина – Польша, и председатель комиссии по иностранным делам Сейма Павел Коваль.
В свою очередь Кидава-Блонская уточнила, что переговоры с Зеленским будут касаться дальнейшей поддержки Украины.
Что предшествовало?
- 15 декабря в Берлине состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с широким кругом европейских лидеров.
- 17 декабря Зеленский провел беседу с чешским лидером Петром Павелом.
