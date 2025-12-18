Туск планирует встретиться с Зеленским в Варшаве 19 декабря

РУС
Новости Встреча Зеленского с Туском
352 4

Туск и Зеленский могут встретиться в Варшаве 19 декабря

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует встретиться в Варшаве с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера правительства Польши Адама Шлапку.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Спикер отметил, что 18 и 19 декабря в Варшаве состоится заседание Евросовета.

"Если заседание Европейского совета не затянется, то встреча, конечно, состоится... Я знаю, что президент Зеленский очень хочет встретиться с премьер-министром Туском в Польше в пятницу. Мы, конечно, организуем такую встречу", - говорится в сообщении.

Шлапка добавил, что Туск и Зеленский беседовали в понедельник в Берлине, в том числе и о предстоящем визите главы украинского государства в Польшу.

Информацию о встрече Зеленского и Туска также подтвердили маршалы Сейма и Сената Польши Влодзимеж Чажастый и Малгожата Кидава-Блонская.

Переговоры будут касаться дальнейшей поддержки Украины

По словам Чажастого, Президент Украины прибудет в Сейм около 13 часов. На встрече будут присутствовать также вице-маршал Сейма Моника Велиховская, которая является сопредседателем межпарламентской ассамблеи Украина – Польша, и председатель комиссии по иностранным делам Сейма Павел Коваль.

В свою очередь Кидава-Блонская уточнила, что переговоры с Зеленским будут касаться дальнейшей поддержки Украины.

Что предшествовало?

  • 15 декабря в Берлине состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с широким кругом европейских лидеров.
  • 17 декабря Зеленский провел беседу с чешским лидером Петром Павелом.

Автор: 

Зеленский Владимир (23034) Туск Дональд (853)
А ЧЕГО НЕ ВО ЛЬВОВЕ !?) ШИФРУЕТСЯ !?)
18.12.2025 07:06 Ответить
А чого Зеленського взагалі випускають за кордон? Він давно вже не є президентом України і перебуває ще в довольно молодому віці . Нехай спробує, як і інші хлопці -батерфляєм через Тису.
18.12.2025 07:39 Ответить
Навроцький шось дуже хоче Зелі сказати
18.12.2025 08:01 Ответить
 
 