РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10249 посетителей онлайн
Новости Мирный процесс
1 003 14

Зеленский о заявлениях РФ о продолжении войны в 2026 году: Это сигналы не только для нас. Важно, чтобы реагировали партнеры

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что партнеры Украины, в частности, США отреагируют на очередные сигналы из России о намерениях продолжить войну в следующем году.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ хочет продолжать войну

"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели, и важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия якобы хочет закончить войну. Но из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы – и как официальные распоряжения их армии", – сказал глава государства.

Смотрите также: Гарантии безопасности от США должны быть сильными, не такими как "Будапешт" или "Минск", - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский отметил, что "нужно это настроение России видеть и реагировать на него".

"А когда у них именно такое настроение, то и дипломатию они будут подрывать, пытаясь различными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину, украинцев, желание добиться легитимизации кражи Россией нашей земли. А дальше – другие страны в Европе, которые кто-то там в России может когда-нибудь назвать своими якобы "историческими землями"", – добавил президент. 

Что предшествовало?

  • Напомним, что 17 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет продолжать войну против Украины.

Читайте также: "Орешник" встанет на боевое дежурство до конца этого года, - Путин

Автор: 

Зеленский Владимир (23034) россия (98426) США (28667)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Слово "союзники" треба так писати
показать весь комментарий
17.12.2025 19:30 Ответить
+2
Раша вирішила воювати у 26 році. Це просто таки неймовірна й шокуюча новина від ***********, котрий вже з місяць верещить про неймовірну близькість до миру. Дебіл!
показать весь комментарий
17.12.2025 19:27 Ответить
+2
свинособаче жидокацапське чекістське шоу про знищення української нації триває, жрітЄ, ржітЄ, срітЄ худоба ****** жидівська
показать весь комментарий
17.12.2025 19:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
терорист відчепись від україни.
показать весь комментарий
17.12.2025 19:23 Ответить
А чому ж українська влада не реагує на ці заяви ворога і не розпочинає мобілізацію молоді та жінок?
показать весь комментарий
17.12.2025 19:37 Ответить
бо чекає на поповнення штурмових бригад і піхоти синками "илітних патріотів" з Лондона, Відня, Монако і т.д.
показать весь комментарий
17.12.2025 19:44 Ответить
мобілізувати молодь і жінок для чого. щоб та морда протрималась на кріслі ще пару днів і ще кілометр кокаїну винюхала
показать весь комментарий
17.12.2025 19:50 Ответить
От якраз вас мобілізують і одразу розпочнуть
показать весь комментарий
17.12.2025 20:00 Ответить
Так партнери вже відреагували:
Для союзників України в Європі погана угода з Росією гірша, ніж її відсутність, - WSJ
показать весь комментарий
17.12.2025 19:25 Ответить
Слово "союзники" треба так писати
показать весь комментарий
17.12.2025 19:30 Ответить
Чувак с ВУС деловод ничего не понимает в сигналах. Для этого надо было в в ВМС послужить а не в шоу-бизнесе зарабатывать. Но все збс.
показать весь комментарий
17.12.2025 19:26 Ответить
Раша вирішила воювати у 26 році. Це просто таки неймовірна й шокуюча новина від ***********, котрий вже з місяць верещить про неймовірну близькість до миру. Дебіл!
показать весь комментарий
17.12.2025 19:27 Ответить
Не один рік, ми на собі відчуваємо ці сигнали щодня.
показать весь комментарий
17.12.2025 19:27 Ответить
свинособаче жидокацапське чекістське шоу про знищення української нації триває, жрітЄ, ржітЄ, срітЄ худоба ****** жидівська
показать весь комментарий
17.12.2025 19:28 Ответить
що нарив ШІ з новин України
👉 Тобто висновок :
за даними ЗМІ, Олег Татаров ще до кінця не виключений, але є процес його звільнення (або переведення на іншу позицію).
....
ШІ лиш підтвердив мої здогадки - головним є у Буратіни над Буатіно саме Олег Татаров, Єрмак грав лиш роль підставного сірого кардинала , та ще як парочка вовці по бункерній хазі загрався ...А от ТАТАРОВ НА МІСЦІ !!!
Хтось знає, НАБУ розшифрували погоняло ТАТАРОВА на плівках?
Ось лиш що нарила я
https://nenka.info/jogo-krashhe-ne-dratuvaty-a-to-bude-vdvichi-dorozhche-na-plivkah-nabu-zgaduyetsya-tatarov/ https://nenka.info/jogo-krashhe-ne-dratuvaty-a-to-bude-vdvichi-dorozhche-na-plivkah-nabu-zgaduyetsya-tatarov

"Його краще не дратувати, а то буде вдвічі дорожче" - на плівках НАБУ згадується Татаров
13 Листопада,2025 р

Саме на Олега Татарова фігуранти "плівок Міндіча" посилаються з питань "кому з яких органів і скільки заносити".
Як зазначає джерело, в одній з розмов фігурантів, де обговорювалися розмір відкатів Олегу Татарову, прозвучала фраза: "його краще не дратувати, а то буде вдвічі дорожче вирішувати проблеми і маски шоу, і обличчям в підлогу, і застава в суді космічна...
показать весь комментарий
17.12.2025 19:30 Ответить
Де там пророки розвалу всього на кацапії та й самого оркостану?
показать весь комментарий
17.12.2025 19:43 Ответить
Ви як жіночка хочете все і зараз . Процес йде і мабуть вже незворотній . Буде це за рік ,чи за 20 років - але вектор очевидний ....
показать весь комментарий
17.12.2025 19:57 Ответить
 
 