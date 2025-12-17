Зеленский о заявлениях РФ о продолжении войны в 2026 году: Это сигналы не только для нас. Важно, чтобы реагировали партнеры

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что партнеры Украины, в частности, США отреагируют на очередные сигналы из России о намерениях продолжить войну в следующем году.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

РФ хочет продолжать войну

"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели, и важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия якобы хочет закончить войну. Но из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы – и как официальные распоряжения их армии", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что "нужно это настроение России видеть и реагировать на него".

"А когда у них именно такое настроение, то и дипломатию они будут подрывать, пытаясь различными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину, украинцев, желание добиться легитимизации кражи Россией нашей земли. А дальше – другие страны в Европе, которые кто-то там в России может когда-нибудь назвать своими якобы "историческими землями"", – добавил президент.

Что предшествовало?

Напомним, что 17 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет продолжать войну против Украины.

