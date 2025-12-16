Гарантии безопасности от США должны быть сильными, не такими как "Будапешт" или "Минск", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие именно гарантии безопасности обсуждает Украина с партнерами.

Об этом он сказал во время общения со СМИ в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Гарантии безопасности

"У нас есть несколько блоков гарантий безопасности, которые неотъемлемы для безопасности в Украине. Это Коалиция желающих, это то, что может дать Европа+, есть другие страны, которые в Коалиции, с разным своим статусом, с разной конституцией. Есть и Канада, и Япония, которые являются членами Коалиции на сегодняшний день.

Думаю, каждая из этих стран будет демонстрировать свою поддержку", - пояснил президент.

Читайте также: РФ ежемесячно теряет убитыми около 30 тыс. военных, - Зеленский

Гарантии от США

"Номер один - это двусторонние гарантии безопасности от США. Article 5 mirror (зеркально пятой статье НАТО). Мы там уже дошли до деталей. Работаем над этими вопросами.

Это должны быть сильные гарантии безопасности, не такие как "Будапешт" или "Минск", а именно поддержанные Конгрессом, юридически обязывающие, которые должен поддержать Конгресс США", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о замороженных активах РФ: Рассчитываем получить 40-45 млрд евро на 2026 год

Членство в ЕС

Также президент назвал сильными гарантии для Украины от ЕС.

"Экономические прежде всего. А это членство в Европейском Союзе. Рассматриваем все это как блок гарантий безопасности. Считаем, что если наши партнеры готовы поддержать гарантии безопасности для Украины, то наше отношение, что наше членство в ЕС партнеры поддержат. Не могу сказать, когда, какие еще могут быть условия те или иные, но это рамочное наше понимание и многих партнеров относительно гарантий безопасности", - подытожил он.

Читайте также: Зеленский о гарантиях безопасности: Выглядят очень неплохо, хотя это первый драфт

Что предшествовало?