Гарантии безопасности от США должны быть сильными, не такими как "Будапешт" или "Минск", - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал, какие именно гарантии безопасности обсуждает Украина с партнерами.
Об этом он сказал во время общения со СМИ в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.
Гарантии безопасности
"У нас есть несколько блоков гарантий безопасности, которые неотъемлемы для безопасности в Украине. Это Коалиция желающих, это то, что может дать Европа+, есть другие страны, которые в Коалиции, с разным своим статусом, с разной конституцией. Есть и Канада, и Япония, которые являются членами Коалиции на сегодняшний день.
Думаю, каждая из этих стран будет демонстрировать свою поддержку", - пояснил президент.
Гарантии от США
"Номер один - это двусторонние гарантии безопасности от США. Article 5 mirror (зеркально пятой статье НАТО). Мы там уже дошли до деталей. Работаем над этими вопросами.
Это должны быть сильные гарантии безопасности, не такие как "Будапешт" или "Минск", а именно поддержанные Конгрессом, юридически обязывающие, которые должен поддержать Конгресс США", - добавил Зеленский.
Членство в ЕС
Также президент назвал сильными гарантии для Украины от ЕС.
"Экономические прежде всего. А это членство в Европейском Союзе. Рассматриваем все это как блок гарантий безопасности. Считаем, что если наши партнеры готовы поддержать гарантии безопасности для Украины, то наше отношение, что наше членство в ЕС партнеры поддержат. Не могу сказать, когда, какие еще могут быть условия те или иные, но это рамочное наше понимание и многих партнеров относительно гарантий безопасности", - подытожил он.
Что предшествовало?
- По данным издания Poltico, США пообещали Украине гарантии безопасности, подобные ст.5 НАТО, но настаивали, что это предложение имеет временные рамки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а, зе!гніду на палю!
От сучище зелене, яке ж ти гидке, яке ж ти смердюче...
гундоса зе!гніда невиліковна!!!!
давай розкажи про оманські, про стамбульські домовленості!
Бо вони такі "сильні", як копія статуї Свободи, що сьогодні завалилася у Бразілії...!
Тепер та "Свобода" лежить, як у Трампа на пів шосту....
https://www.unian.ua/pogoda/news/statuya-svobodi-zvalilasya-v-braziliji-moment-potrapiv-na-video-13227495.html
(просто зразу хочу зрозуміти наскільки з адекватною людиною говорю)
Добрі люди мають жити вічно, а погані не народжуватись.
***** наполягає на анкорінджі.
Гарантії безпеки від США мають бути потужними!!!
Володя не тупи!!!😂
Зе!гніда казав, що як що б був тоді прєзіком, то всіх би розігнав, нєфіг дєлать.
Тут головне, щоби Зеленський сам себе не перехитрив, а разом із собою - всю Україну, поставивши її на цуґцванґ.
Трампістські США вже висунули жорстку умову: обмін території на ці "фантики". Ще й визначили якісь дедлайни, порушення яких означатиме відмову Америки від будь-яких "гарантій".
Тобто ти, Зеленський спочатку підпишись під здачею українських територій без бою, в ми вже тоді будемо розглядати ті "гарантії".
А тепер шахрай Зеленський каже що не має бути будапештських - напевно хоче ще гірше.
Все, що зараз доноситься з тих "перемовин", і близько не нагадує "злочинні Мінські", згідно яких припинявся вогонь, після виводу незаконних формувань з території України та ПОВНОГО відновлення контролю над кордоном вирішувався статус ОРДЛО, а заручники обмінювались "всіх на всіх".
Може розмови про відмову від НАТО, обмеження армії та невизначеність зі статусом окупованих територій це традиційно "стало нє хуже" - але буде цікаво послухати як в цьому переконуватимуть суспільство творці "кави в Криму" та "Мінська нє будєт".
Ми вже зрозуміли, що "нє будєт", продовжуємо святкувати.