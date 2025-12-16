РУС
1 946 64

Гарантии безопасности от США должны быть сильными, не такими как "Будапешт" или "Минск", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие именно гарантии безопасности обсуждает Украина с партнерами.

Об этом он сказал во время общения со СМИ в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.

Гарантии безопасности

"У нас есть несколько блоков гарантий безопасности, которые неотъемлемы для безопасности в Украине. Это Коалиция желающих, это то, что может дать Европа+, есть другие страны, которые в Коалиции, с разным своим статусом, с разной конституцией. Есть и Канада, и Япония, которые являются членами Коалиции на сегодняшний день. 

Думаю, каждая из этих стран будет демонстрировать свою поддержку", - пояснил президент.

Гарантии от США

"Номер один - это двусторонние гарантии безопасности от США. Article 5 mirror (зеркально пятой статье НАТО). Мы там уже дошли до деталей. Работаем над этими вопросами.

Это должны быть сильные гарантии безопасности, не такие как "Будапешт" или "Минск", а именно поддержанные Конгрессом, юридически обязывающие, которые должен поддержать Конгресс США", - добавил Зеленский.

Членство в ЕС

Также президент назвал сильными гарантии для Украины от ЕС.

"Экономические прежде всего. А это членство в Европейском Союзе. Рассматриваем все это как блок гарантий безопасности. Считаем, что если наши партнеры готовы поддержать гарантии безопасности для Украины, то наше отношение, что наше членство в ЕС партнеры поддержат. Не могу сказать, когда, какие еще могут быть условия те или иные, но это рамочное наше понимание и многих партнеров относительно гарантий безопасности", - подытожил он.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (23030) гарантии безопасности (355)
Та тобі на Мінські домовленості молитися треба, кінчений блазень
Воно ж реально іпануте! Воно похерило все, що вдалось зробити до 19-го. Воно, удобище зелене привело в Україну криваву війну, воно винне в загибелі сотень тисяч, мільйонах біженців, зруйнованих вщент сотнях міст і сіл... і воно ще щось там про мінські?!
От сучище зелене, яке ж ти гидке, яке ж ти смердюче...
Та тобі на Мінські домовленості молитися треба, кінчений блазень
Слава Зеленському
слава концельбогельман!
а, зе!гніду на палю!
Ну, якби ти славу ЗСУ , або народу України, я би зрозумів, а туристу за що?
За бабло. Сумнівний підробіток, дрібний і не престижний.
У вас забагато помилок при написанні "довічне ув'язнення", але в цілому все доволі зрозуміло.
Смешной
свинособака, 30 сребників іуди вже у кармані.
Зєля вже пинає свої хотєлкі , і не вішай нам локшину на вуха , а скажи прямо - я так само як і путлєр не хочу закінчувати війну ,бо хочу бути вічним президентом ,
Воно ж реально іпануте! Воно похерило все, що вдалось зробити до 19-го. Воно, удобище зелене привело в Україну криваву війну, воно винне в загибелі сотень тисяч, мільйонах біженців, зруйнованих вщент сотнях міст і сіл... і воно ще щось там про мінські?!
От сучище зелене, яке ж ти гидке, яке ж ти смердюче...
Просто Порох йому до сих пір у штани сере, тому воно таке злопам'ятне
Яки може дати гарантії американський ху....ло, що йому фсб накаже то це і зробить
а, які гарантії давав мінськ? окрім відтягування часу?
гундоса зе!гніда невиліковна!!!!
давай розкажи про оманські, про стамбульські домовленості!
Не чіпляйтеся до гундоса, то для нього занадто складні питання. Хочете, щоб у торчка від напруги перегоріла нитка, що вуха тримає?
Блін,та зараз мінські би за щастя були...
Так Південна Корея теж не в НАТО.
Південна корея воює з півн чи з іншою країною?
Так в 1950- 1953 воювала .
Хто з ким?З китаєм?
З Північною Кореєю
А у нас війна з рашкою
а якщо президент сша покладе інструмент для гри на фортепіано на рішення конгресу? довго чекатимемо його імпічменту, поки за Україну хтось вступиться?...
Про сильні гарантії безпеки від США при Трампі - забудьте !
Бо вони такі "сильні", як копія статуї Свободи, що сьогодні завалилася у Бразілії...!
Тепер та "Свобода" лежить, як у Трампа на пів шосту....

https://www.unian.ua/pogoda/news/statuya-svobodi-zvalilasya-v-braziliji-moment-potrapiv-na-video-13227495.html
побачимо, блаЗЄню, які "домовленості" будуть у тебе. І скільки території залишиться після цього. А також чи буде хоча б 7 років спокою, як після мінських домовленостей.
Давайте візьмем кредит на 5 років і поживемо спокійно 5 років, пока віддавати не треба буде =( Так само і з Мінськими - там неприйнятні вимоги, ми просто тянули кота за яйця, шукаючи відмовки, но бескінечно так не вишло би. Після виборів, коли куйло зрозуміло що свою силу до влади привести не вдалося, війскове рішення було вже очевидне, як там Зєля не стелився перед ним!
Серйозно?А може ми під час "кредиту" армію,мову і віру зміцнювали але в 19р раптом усталі і вирішили догаварітся?
Тобто ви серьзохно хочете сказати що якби замість Зеленського вибрали Порошенка і куйло напав, то ми би героїчно відбилися і на Москву пішли? Чи ви так, аби предвиборно побалаболити, судя по дибільним лозунгам...
(просто зразу хочу зрозуміти наскільки з адекватною людиною говорю)
Що? А блазень обдовбаний при владі - то не "своя сила"? Оте промосковське тупе створіння, яке потім протягло й у Раду таких самих, тупих і прокацапських - то сила проукраїнська? Та царьок мордовський мабуть і досі не вірить, що таке щастя привалило, та ще руками місцевого населення, хохлів тупих!
Ну звичайно його же тільки збройні сили стримують здатися! Сарказм якщо вдруг, ви же там всі з відшибленим почуттям гумора. Якби він хотів здатися, він би здався в любий день, йому куйло ще би круглу сумму відбашляв, а Ізріїль зустрім з хлібом сілью...
Бідні мають стати багатими.
Добрі люди мають жити вічно, а погані не народжуватись.
То вже,як історія розсудить,а не він сам себе. Його імя увійде,як символ найбільшої зради,починаючи з К.Русі.
Коли Зєля обіцяв що договориться з Пу..ним ґдєта пасрєдінє, то про референдум навіть не згадував.
Клоун піариться поки його шобло фсбешне мародере
Если бы не Минские соглашение - то вторжение встречала бы не армия 22 года - которая конечно слабее чем армия 19 - но армия образца 13 года, где относительно боеготова 1 бригада, а все остальные в армии бегают в стальных касках и кроссовках и где танки не заводятся, пушки не стреляют а ракеты не летают. С такой армией "Киев за три дня" вполне мог бы получиться, невзирая ни на какой героизм. Осталось только вспомнить кто прикрываясь Минскими договоренностями превратил армию 13 года в армию 19 года. Кто был сей злочинный братоубийца и вообще кровавый барыга?
Абсолютно верно!Если бы Путин сделал это в14году и пошел дальше,то над Радой был бы Триколор!Минск без оружия остановил Войну и дал возможность развиваться Украине и подготовится к Войне и вполне возможно, чтобы её вообще не было!
Никакого полномасштабного вторжения бы не было. Стадо начало собираться у границ чуть ли не за полгода. За это время при наличии правильной проукраинской власти можно было провести частичную мобилизацию, можно было бы подготовить и вооружить резервные части ТРО, можно было бы сделать непроходимыми автомобильные дороги на угрожаемых направлениях, подготовить к подрывам мосты и дамбы, построить полевые фортификационные сооружения, подготовить огневые позиции для артиллерии и прикрыть возможные места для наведения переправ или форсирования рек где уже взорваны мосты. В общем полгода это очень много времени за которое можно было бы сделать достаточно чтобы операция "Киев за три дня" невозможно было бы провести по всем военным законам, дальше либо пришлось бы россиянам или менять концепцию на ведение полномасштабной войны - чего они не планировали и не собирались и в которую они сами неожиданно для себя вляпались и в которой победить при любом раскладе они не могут. Даже при условии захвата всей Донецкой области потери военные и материальные и человеческие настолько тяжелые что за эти деньги и ресурсы можно было построить новый Донбасс с небоскребами как в Дубае где то за Уралом. И до 19 года понимание что Украина будет серьезно воевать не давала россиянам надежды на СВО. А вот после 19 года что то такое случилось что позволило им расчитывать что все получится.
Мало того! Он же еще жмурукообнимальщик и проворачивальщик своих преступных Роттердамов на Липецкой фабрике! Ужос!
ПреЗЕдент відчайдушно боровся проти Мінських угод стільки років і маємо справжню перемогу...
Нє просто слово, а твьордоє слово Трапма.
А чого Пукін наполягає на Стамбульських домовленостях, а не на Мінських?...
Хороше питання
Нєнє
***** наполягає на анкорінджі.
Коломойська порноактриса навіть не усвідомлює що в Мінських угодах і близько не було якихось гарантій безпеки на відміну від Будапештського меморандуму, але всерівно продовжує їх згадувати.
Эта наглость просто поражает.
Гарантії безпеки від США мають бути сильними, не такими як "Будапешт" або "Мінськ", - Зеленський.

Гарантії безпеки від США мають бути потужними!!!
Володя не тупи!!!😂
Ну нарешті. Згадав "Мінськ". Тільки хто і що там кому гарантував,довбой@б?
Тільки чомусь при мінських домовленостях, шахеди і ракети не літали
А ще він забув сказати що як би він був президентом, то взагалі кацапи ні вторглись на Донбас та Крим
Нєнє
Зе!гніда казав, що як що б був тоді прєзіком, то всіх би розігнав, нєфіг дєлать.
Крыса ты ,воровал у своего воюещего народа,а теперь договор кацапский принимаешь.Мерзость.
У СВОГО народу воно не крало, не наговарювайте. Якби воно спробувало у свого народу вкрасти, та ще під час війни на знищення, торчка вже б давно не було на світі. А хохлів обдерти та вбити якомога більше - то святе!
А по яким причинам Зелю так поносить від "мінських"? Бо там було прописано віддати контроль над кордоном Україні? Чи тому, що потрібно було вивести збройні формування з "лднр", і кацапську військову техніку? Чи визнання Донбасу українською територією? Чи заморозка просування кацапів, та накладення на них санкцій, а нас виграш у часі для побудови Армії, розвиток економіки, реформи і курс на НАТО і ЄС?
Ключове слово "мають". Усе те ж саме, то має бути, ті повинні, той винен (в основному Порошенко, і ні в якому разі хось з обрізаних друзів чи спільників по мародерству). Цікаво, у світі є хтось, хто не повинен робити роботу за цього тупого, але дуже хитровиєб@ного поца?
Не зовсім зрозуміла ця єврейська хитрість з грою у ті "херантії", якими вже до гикання нагодували Україну буші-клінтони ще в 90-ті.
Тут головне, щоби Зеленський сам себе не перехитрив, а разом із собою - всю Україну, поставивши її на цуґцванґ.
Трампістські США вже висунули жорстку умову: обмін території на ці "фантики". Ще й визначили якісь дедлайни, порушення яких означатиме відмову Америки від будь-яких "гарантій".
Тобто ти, Зеленський спочатку підпишись під здачею українських територій без бою, в ми вже тоді будемо розглядати ті "гарантії".
Дурень думкою багатіє.
Капітулянт Зеленський вже погодився на липові гарантії в дусі будапештських.
А тепер шахрай Зеленський каже що не має бути будапештських - напевно хоче ще гірше.
Таки прорвало дегенерата... Скільки ж він тримався біднесенький...
https://t.me/spravagromad/50312 Валерій ПРОЗАПАС, Майор ЗСУ, комбат 36 окремої бригади морської піхоти:
Все, що зараз доноситься з тих "перемовин", і близько не нагадує "злочинні Мінські", згідно яких припинявся вогонь, після виводу незаконних формувань з території України та ПОВНОГО відновлення контролю над кордоном вирішувався статус ОРДЛО, а заручники обмінювались "всіх на всіх".
Може розмови про відмову від НАТО, обмеження армії та невизначеність зі статусом окупованих територій це традиційно "стало нє хуже" - але буде цікаво послухати як в цьому переконуватимуть суспільство творці "кави в Криму" та "Мінська нє будєт".
Ми вже зрозуміли, що "нє будєт", продовжуємо святкувати.
Ці гарантії неяк краще Будапешті не будуть, тому що даються покидьку Зеленському. А меморандум підписувався поважними людьми
Складається таке враження, що Зеленський ''мінські протоколи'' не читав. ''Мінські'' це найкращий документ дипломатії, коли без армії вдалося зупинити кілька мільйону армію ворога,визнати їх агресором і ввести санкції по всьому світу.
