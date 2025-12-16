Гарантії безпеки від США мають бути сильними, не такими як "Будапешт" або "Мінськ", - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів, які саме гарантії безпеки обговорює Україна із партнерами.
Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.
Гарантії безпеки
"У нас є кілька блоків гарантій безпеки, які невід'ємні для безпеки в Україні. Це Коаліція охочих, це те що може дати Європа+, є інші країни, які в Коаліції, з різним своїм статусом, з різною конституцією. Є і Канада, і Японія, які є членами Коаліції на сьогодні.
Думаю, кожна з цих країн демонструватиме свою підтримку", - пояснив президент.
Гарантії від США
"Номер один - це гарантії безпеки двосторонні від США. Article 5 mirror (дзеркально п’ятій статті НАТО). Ми там вже дійшли до деталей. Працюємо над цими питаннями.
Це повинні бути сильні гарантії безпеки, не такі як "Будапешт" або "Мінськ", а саме підтримані Конгресом, юридично зобов’язуючими, які повинен підтримати Конгрес США", - додав Зеленський.
Членство в ЄС
Також президент назвав сильними гарантії для України від ЄС.
"Економічні передусім. А це членство в Європейському Союзі. Розглядаємо все це як блок гарантій безпеки. Вважаємо, якщо наші партнери готові підтримати гарантії безпеки для України, то наше відношення, що наше членство в ЄС партнери підтримають. Не можу сказати, коли, які ще можуть бути умови ті чи інші, але це рамкове наше розуміння і багатьох партнерів щодо гарантій безпеки", - підсумував він.
Що передувало?
- За даними видання Poltico, США пообіцяли Україні гарантії безпеки, подібні до ст.5 НАТО, але наполягали, що ця пропозиція має часові рамки.
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