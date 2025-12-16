Гарантії безпеки від США мають бути сильними, не такими як "Будапешт" або "Мінськ", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, які саме гарантії безпеки обговорює Україна із партнерами.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Нідерландах, інформує Цензор.НЕТ.

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Гарантії безпеки

"У нас є кілька блоків гарантій безпеки, які невід'ємні для безпеки в Україні. Це Коаліція охочих, це те що може дати Європа+, є інші країни, які в Коаліції, з різним своїм статусом, з різною конституцією. Є і Канада, і Японія, які є членами Коаліції на сьогодні.

Думаю, кожна з цих країн демонструватиме свою підтримку", - пояснив президент.

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Гарантії від США

"Номер один - це гарантії безпеки двосторонні від США. Article 5 mirror (дзеркально п’ятій статті НАТО). Ми там вже дійшли до деталей. Працюємо над цими питаннями.

Це повинні бути сильні гарантії безпеки, не такі як "Будапешт" або "Мінськ", а саме підтримані Конгресом, юридично зобов’язуючими, які повинен підтримати Конгрес США", - додав Зеленський.

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Членство в ЄС

Також президент назвав сильними гарантії для України від ЄС.

"Економічні передусім. А це членство в Європейському Союзі. Розглядаємо все це як блок гарантій безпеки. Вважаємо, якщо наші партнери готові підтримати гарантії безпеки для України, то наше відношення, що наше членство в ЄС партнери підтримають. Не можу сказати, коли, які ще можуть бути умови ті чи інші, але це рамкове наше розуміння і багатьох партнерів щодо гарантій безпеки", - підсумував він.

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