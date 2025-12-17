Зеленський про заяви РФ щодо продовження війни у 2026 році: Це сигнали не лише для нас. Важливо, щоб реагували партнери
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що партнери України, зокрема, США відреагують на чергові сигнали з Росії щодо намірів продовжити війну у наступному році.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
РФ хоче продовжувати війну
"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну. Але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали – і як офіційні розпорядження їхній армії", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що "треба цей настрій Росії бачити й реагувати на нього".
"А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки Росією нашої землі. А далі – інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто "історичними землями"", - додав президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 17 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що продовжуватиме війну проти України.
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