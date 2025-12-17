Зеленский: Рассчитываем, что наши представители на этой неделе продолжат переговоры с командой США
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на продолжение на этой неделе переговоров между украинской и американской командами о шагах, которые могут способствовать миру и гарантированной безопасности для Украины.
Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Продолжение диалога
"Рассчитываем также, что наши представители на этой неделе продолжат разговор и встречи с американской командой о шагах, которые могут сработать на мир и на гарантированную безопасность. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной! Я благодарю всех, кто защищает наше государство!" - сказал в обращении президент.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Переговоры между делегациями Украины и США, которые состоялись в Берлине, продолжились в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения, которые рассматриваются, пока не разглашаются.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с украинской делегацией в Берлине.
Топ комментарии
+2 Bogdan #603107
показать весь комментарий17.12.2025 19:46 Ответить Ссылка
+1 ОбісциЖидурило
показать весь комментарий17.12.2025 19:46 Ответить Ссылка
+1 Дан Корвин
показать весь комментарий17.12.2025 19:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НАБУ відпочиває....
НАБУ: "А я вас всіх разом ...бу " (додумайте рифму самі )