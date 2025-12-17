Зеленский: Рассчитываем, что наши представители на этой неделе продолжат переговоры с командой США

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на продолжение на этой неделе переговоров между украинской и американской командами о шагах, которые могут способствовать миру и гарантированной безопасности для Украины.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Продолжение диалога

"Рассчитываем также, что наши представители на этой неделе продолжат разговор и встречи с американской командой о шагах, которые могут сработать на мир и на гарантированную безопасность. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной! Я благодарю всех, кто защищает наше государство!" - сказал в обращении президент.

Переговоры в Берлине

