Зеленский: Рассчитываем, что наши представители на этой неделе продолжат переговоры с командой США

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на продолжение на этой неделе переговоров между украинской и американской командами о шагах, которые могут способствовать миру и гарантированной безопасности для Украины. 

Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Продолжение диалога

"Рассчитываем также, что наши представители на этой неделе продолжат разговор и встречи с американской командой о шагах, которые могут сработать на мир и на гарантированную безопасность. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной! Я благодарю всех, кто защищает наше государство!" - сказал в обращении президент.

Переговоры в Берлине

+2
"Розраховуємо" -це хто?Він з адрюшкою?
17.12.2025 19:46 Ответить
+1
Шоу жидів сіоністів-сталіністів триває, жрітЄ ржітЄ срітЄ
17.12.2025 19:46 Ответить
+1
Было бы интересно и важно, если бы Украина вела войну с США. Из пустое в порожнее.
17.12.2025 19:51 Ответить
17.12.2025 19:46 Ответить
А дійсно цікаво...українською національною ідеєю є побудова української національної держави українців, а єврейською національною ідеєю є побудова єврейської національної держави євреїв...тоді хто і що будує на території України у кордонах 1991 року?...
17.12.2025 20:06 Ответить
комуняки і гебня, їх потомки, різних націй, мацкальської орієнтації будують державу "номенклатурних опаришів"
17.12.2025 20:13 Ответить
Буде жидівська держава,яку заселять обслугою з мігрантів.
17.12.2025 20:37 Ответить
Креоли.
17.12.2025 21:13 Ответить
Смішно.
17.12.2025 20:44 Ответить
Смійся дегенерат,хотьпаржом
17.12.2025 21:13 Ответить
17.12.2025 19:46 Ответить
17.12.2025 19:51 Ответить
"Чебурєк" знову в дорозі в США?
НАБУ відпочиває....
17.12.2025 19:56 Ответить
НАБу теж чекає ? Чи відвалили у США все на МАРОДЕРАТ ? А Зятьок і Вітьок ще й з хйлом інфою поділяться ...
НАБУ: "А я вас всіх разом ...бу " (додумайте рифму самі )
17.12.2025 20:02 Ответить
Може вже досить морочити голову Трампу своїми хотєлкамі типу "кордонів 1991 року " і "візьміть нас в НАТО",які ніхто виконувати не буде ,і скажи прямо - я хочу бути вічним президентом.
17.12.2025 20:15 Ответить
З дорим ранком проснулись? темник від Подляка? Дві теми вже зі смітника - навіщо вам їх сказали вкидати ? я здогадуюсь канєшна...
17.12.2025 20:28 Ответить
Так це і є падляковські темники ,щоб зєля був вічним президентом і падляк знаходився при ньому.
17.12.2025 20:33 Ответить
 
 