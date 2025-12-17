Зеленський: Розраховуємо, що наші представники цього тижня продовжать переговори з командою США

Президент Володимир Зеленський розраховує на продовження цього тижня розмов між українською та американською командами щодо кроків, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку для України.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Продовження діалогу

"Розраховуємо також, що наші представники на цьому тижні продовжать розмову й зустрічі з американською командою про кроки, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Я дякую всім, хто захищає нашу державу!", - сказав у зверненні президент.

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Перемовини у Берліні

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