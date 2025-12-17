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Новини Мирні перемовини
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Зеленський: Розраховуємо, що наші представники цього тижня продовжать переговори з командою США

зеленський

Президент Володимир Зеленський розраховує на продовження цього тижня розмов між українською та американською командами щодо кроків, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку для України. 

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Продовження діалогу

"Розраховуємо також, що наші представники на цьому тижні продовжать розмову й зустрічі з американською командою про кроки, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною! Я дякую всім, хто захищає нашу державу!", - сказав у зверненні президент.

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Перемовини у Берліні

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Автор: 

Зеленський Володимир (28207) перемовини (3846) США (26866)
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Топ коментарі
+3
"Розраховуємо" -це хто?Він з адрюшкою?
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17.12.2025 19:46 Відповісти
+2
Было бы интересно и важно, если бы Украина вела войну с США. Из пустое в порожнее.
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17.12.2025 19:51 Відповісти
+2
"Чебурєк" знову в дорозі в США?
НАБУ відпочиває....
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17.12.2025 19:56 Відповісти

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