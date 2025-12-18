Туск планує зустрітися із Зеленським у Варшаві 19 грудня

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує зустрітися у Варшаві з президентом України Володимиром Зеленським 19 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речника уряду Польщі Адама Шлапку.

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Речник зазначив, що 18 та 19 грудня у Варшаві відбудеться засідання Євроради.

"Якщо засідання Європейської ради дуже не затягнеться, то зустріч, звичайно, відбудеться… Я знаю, що президент Зеленський дуже хоче зустрітися з прем'єр-міністром Туском у Польщі в п'ятницю. Ми, звичайно, організуємо таку зустріч", - йдеться в повідомленні.

Шлапка додав, що Туск і Зеленський мали розмову в понеділок у Берліні, зокрема і щодо майбутнього візиту глави Української держави до Польщі.

Інформацію про зустріч Зеленського та Туска також підтвердили маршали Сейму і Сенату Польщі Влодзімєж Чажастий і Малгожата Кідава-Блонська.

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Переговори стосуватимуться подальшої підтримки України

За словами Чажастого, Президент України прибуде до Сейму близько 13-ї години. На зустрічі будуть присутні також віцемаршалка Сейму Моніка Веліховська, яка є співголовою міжпарламентської асамблеї Україна – Польща, та голова комісії у закордонних справах Сейму Павел Коваль.

Своєю чергою Кідава-Блонська уточнила, що переговори із Зеленським стосуватимуться подальшої підтримки України.

Що передувало?

15 грудня у Берліні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з широким колом європейських лідерів.

17 грудня Зеленський провів розмову з чеським лідером Петром Павелом.

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