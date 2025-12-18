Зеленський відповів на заяви Путіна про продовження війни: Подальші можливості РФ визначать санкції Заходу

Президент Володимир Зеленський заявив, що агресивна риторика російського диктатора Володимира Путіна не є новою, однак можливість Росії й надалі вести війну безпосередньо залежить від ефективності санкційного та дипломатичного тиску Заходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Коментуючи заяви Володимира Путіна про намір продовжувати окупацію українських територій, Зеленський наголосив, що бажання Кремля воювати не збігається з його реальними можливостями за умови дієвості санкцій.

"Сигнали, які дає Путін, вони абсолютно не нові для нас. Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання, чи може він її продовжити? Це питання вже залежить від наших партнерів, від їхнього тиску - санкційного передусім, ну і дипломатичного", - зазначив президент.

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За словами Зеленського, економіка Росії не здатна підтримувати війну в тих масштабах, що раніше, якщо санкційний тиск працюватиме ефективно.

Президент також підтвердив, що Сполучені Штати в публічному та непублічному форматах заявляють про готовність Путіна до завершення війни. Україна, за його словами, підтримує дипломатичні зусилля, однак переговорний процес залишається складним.

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"Ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей. Ви про це знаєте. Є питання у нас, є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування, щодо заморожених активів і ще деякі питання, які неузгоджені", - повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що у разі затягування дипломатичного процесу з боку Росії Сполучені Штати мають посилити тиск на Москву.

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Що передувало?

Днем раніше Володимир Путін заявив, що Росія нібито віддає перевагу дипломатичному врегулюванню війни, однак у разі відмови України та її партнерів від "розмови по суті" Москва готова продовжувати захоплення територій військовим шляхом.

Раніше ЗМІ повідомили, що США запровадять нові санкції проти енергосектору РФ у разі відмови Путіна від мирної угоди.

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