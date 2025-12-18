Зеленський відповів на заяви Путіна про продовження війни: Подальші можливості РФ визначать санкції Заходу
Президент Володимир Зеленський заявив, що агресивна риторика російського диктатора Володимира Путіна не є новою, однак можливість Росії й надалі вести війну безпосередньо залежить від ефективності санкційного та дипломатичного тиску Заходу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Коментуючи заяви Володимира Путіна про намір продовжувати окупацію українських територій, Зеленський наголосив, що бажання Кремля воювати не збігається з його реальними можливостями за умови дієвості санкцій.
"Сигнали, які дає Путін, вони абсолютно не нові для нас. Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання, чи може він її продовжити? Це питання вже залежить від наших партнерів, від їхнього тиску - санкційного передусім, ну і дипломатичного", - зазначив президент.
За словами Зеленського, економіка Росії не здатна підтримувати війну в тих масштабах, що раніше, якщо санкційний тиск працюватиме ефективно.
Президент також підтвердив, що Сполучені Штати в публічному та непублічному форматах заявляють про готовність Путіна до завершення війни. Україна, за його словами, підтримує дипломатичні зусилля, однак переговорний процес залишається складним.
"Ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей. Ви про це знаєте. Є питання у нас, є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування, щодо заморожених активів і ще деякі питання, які неузгоджені", - повідомив Зеленський.
Глава держави наголосив, що у разі затягування дипломатичного процесу з боку Росії Сполучені Штати мають посилити тиск на Москву.
Що передувало?
Днем раніше Володимир Путін заявив, що Росія нібито віддає перевагу дипломатичному врегулюванню війни, однак у разі відмови України та її партнерів від "розмови по суті" Москва готова продовжувати захоплення територій військовим шляхом.
Раніше ЗМІ повідомили, що США запровадять нові санкції проти енергосектору РФ у разі відмови Путіна від мирної угоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль