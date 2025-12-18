Использование россактивов должно показать силу и решимость ЕС, - Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал идею использования замороженных активов РФ для Украины, отметив, что это важный сигнал Москве накануне решений саммита ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.
Мерц заявил, что Европейский Союз должен решить два главных вопроса: дальнейшую поддержку Украины и заключение соглашения со странами Южной Америки в рамках блока МЕРКОСУР.
Использование замороженных российских активов
Отдельно Мерц подчеркнул необходимость использования замороженных российских активов для поддержки Украины. По его словам, альтернативы этому решению он не видит.
Позиция относительно единства ЕС
"Я не вижу лучшего варианта. У меня сложилось впечатление, что мы можем прийти к выводу. Я понимаю обеспокоенность некоторых государств-членов, особенно правительства Бельгии. Но я надеюсь, что мы сможем вместе решить эти вопросы и вместе пойти по пути, который даст России сигнал о силе и решимости ЕС", - подчеркнул канцлер Германии.
По словам Мерца, реакция главы Кремля Владимира Путина только подтверждает, насколько необходимы решительные действия со стороны Европейского Союза.
