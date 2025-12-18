Використання росактивів має показати силу та рішучість ЄС, - Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримав ідею використання заморожених активів РФ для України, наголосивши, що це важливий сигнал Москві напередодні рішень саміту ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

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Мерц заявив, що Європейський Союз має вирішити два головні питання: подальшу підтримку України та укладення угоди з країнами Південної Америки в межах блоку МЕРКОСУР.

Використання заморожених російських активів

Окремо Мерц наголосив на необхідності використання заморожених російських активів для підтримки України. За його словами, альтернативи цьому рішенню він не бачить.

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Позиція щодо єдності ЄС

"Я не бачу кращого варіанту. Я маю враження, що ми можемо дійти висновку. Я розумію занепокоєння деяких держав-членів, особливо уряду Бельгії. Але я сподіваюся, що ми зможемо разом вирішити ці питання і разом рушити шляхом, який дасть Росії сигнал про силу і рішучість ЄС", - підкреслив канцлер Німеччини.

За словами Мерца, реакція очільника Кремля Володимира Путіна лише підтверджує, наскільки необхідними є рішучі дії з боку Європейського Союзу.

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