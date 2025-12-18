ЄС не покине саміт без рішення щодо грошей для України, - Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС ухвалять рішення про фінансування України на 2026-2027 роки та не завершать саміт без остаточної домовленості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

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Він нагадав про два важливі рішення, які ухвалив ЄС на шляху до затвердження фінансування для України.

"По-перше, заморозити російські активи в Європі до кінця війни, доки Росія не виплатить репарації Україні. Друге рішення, яке ми прийняли, стосується забезпечення фінансових потреб України на 2026 і 2027 роки. І сьогодні ми зосередимося на затвердженні форми для виконання цього рішення", – сказав Кошта.

За його словами, Єврокомісія представила кілька варіантів для цього.

"Ми дуже добре попрацювали, особливо над одним варіантом, який має велику підтримку в Європейській раді, і я можу запевнити, що ми будемо працювати над цим сьогодні, а якщо буде потрібно, то і завтра, але ми ніколи не покинемо цю раду без остаточного рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 і 2027 роки", – наголосив глава Євроради.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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