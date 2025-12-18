Зеленський: Після завершення війни заморожені кошти РФ підуть на відбудову України

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі завершення війни заморожені на Заході російські кошти будуть спрямовані на відбудову України.

Про це інформує Цензор.НЕТ, передає "Європейську правду".

"Сьогодні ми говоримо про репараційні гроші не тільки в сенсі відбудови. Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші. Потрібне таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво. Безумовно, і європейські, безумовно, і ракети для ППО від Сполучених Штатів Америки", - зазначив він.

За словами президента, Україна робить усе можливе для дипломатичного завершення війни.

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"Якщо ми зможемо погодити план щодо закінчення війни, то таке рішення щодо використання цих грошей буде направлено повністю на відбудову. Зараз ми говоримо про 200 мільярдів, які знаходяться на території Європейського Союзу", - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що рішення щодо використання заморожених російських активів наразі залежить від політичної волі партнерів.

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"Я буду розмовляти з усіма лідерами доводити наші аргументи і дуже надіюсь, що ми можемо отримати позитивне рішення. Без цього буде велика проблема для України", - сказав президент.

Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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