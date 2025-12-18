Зеленский: После завершения войны замороженные средства РФ пойдут на восстановление Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае завершения войны замороженные на Западе российские средства будут направлены на восстановление Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает "Европейская правда".

"Сегодня мы говорим о репарационных деньгах не только в смысле восстановления. Если это война, то нам нужны эти деньги. Нужно такое решение, чтобы поддержать нашу армию и наше оборонное производство. Безусловно, и европейские, безусловно, и ракеты для ПВО от Соединенных Штатов Америки", - отметил он.

По словам президента, Украина делает все возможное для дипломатического завершения войны.

"Если мы сможем согласовать план по окончанию войны, то такое решение по использованию этих денег будет направлено полностью на восстановление. Сейчас мы говорим о 200 миллиардах, которые находятся на территории Европейского Союза", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что решение об использовании замороженных российских активов пока зависит от политической воли партнеров.

"Я буду разговаривать со всеми лидерами, доказывать наши аргументы и очень надеюсь, что мы сможем получить положительное решение. Без этого будет большая проблема для Украины", - сказал президент.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

